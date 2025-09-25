אחרי שהבטיח לדאוג שלא ישובשו הבחירות הבאות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כבר הולך צעד קדימה ומתכנן את החוק הראשון שיעביר אם יבחר לראשות ממשלה: חוק להגבלת כהונת ראש הממשלה – ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יעביר זאת בישיבתה הראשונה של הממשלה הבאה במסגרת 'תכנית הייצוב לישראל'.
לדבריו, הסכמה לחוק תהיה תנאי להצטרפות לממשלה.
על רקע הכאוס והסיאוב השלטוני כהגדרתו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מפרסם היום (ה׳), תזכיר חוק יסוד – הגבלת כהונה של ראש ממשלה לתקופה של שתי קדנציות או 8 שנים בלבד.
חוק זה יובא לאישור הממשלה הבאה בישיבתה הראשונה כחלק מתכנית הייצוב לישראל שמגבש בנט בימים אלה.
לצד חוק היסוד – הגבלת כהונה, תובא גם החלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7/10.
שני אלו יוכנסו להסכמים הקואליציוניים ויהוו תנאי להצטרפות לממשלה.
ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "מדינת ישראל חייבת להשתחרר מהניוון הפוליטי שבו היא מצויה.
כהונה ארוכה מדי מובילה לשחיקה ערכית, לסיאוב ולניתוק מן הציבור.
הגבלת כהונת ראש הממשלה לשמונה שנים תבטיח הנהגה בריאה, שממוקדת אך ורק בטובת המדינה.
זהו תיקון הכרחי ודחוף למערכת הפוליטית. לצד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר – אלו יהיו החלטות שתעבורנה מיד בישיבתה הראשונה של הממשלה החדשה.״
להלן עיקרי הצעת החוק:
* הגבלת כהונה ל- 8 שנים או שתי קדנציות, הארוך מביניהם.
* החוק לא יחול רטרואקטיבית, ותוקפו חל מיום העברת החוק בהליך תקין בכנסת ישראל.
* תקופת הכהונה תיחשב כרצופה גם אם יצא ראש הממשלה לנבצרות זמנית או אם חלפו פחות מ-4 שנים בין תקופות הכהונות.
* ראש ממשלה לא יוכל להתמודד מחדש אלא לאחר 8 שנות צינון.
– אם במהלך קדנציה הגיע ראש הממשלה לתקופת כהונתו המירבית, יורשה להשלים את הקדנציה במלואה עד לכינון ממשלה חדשה.
רונן כהן
יכול להיות שהכיוון של החוק נכון במלואו בחלקו או כלל לא. רק הדבר המצחיק בכל האירוע זה שבנט לא יהיה שר בממשלה ובטח לא בראשה…חחח פעם ליצן תמיד ליצן13:15 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
צבי
לא קונה מילה ממה שהוא אומר מילה13:18 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
נכלולי בנט
הנוכל מבטיח להבטיח, לא מבטיח לקיים13:19 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אמיר יצחק
נקסט פרייר מיניסטר13:19 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
רוית
אם בנט אמר מילה ברזל חח מי מאמין למילה אחת שלו? מועמד ה0מאל13:22 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ג׳ורג׳
ואם אני אבחר אציע שלבנט אסור בשום מצב להיבחר לכנסת . איש לא ישר .13:54 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
ליכוד=ערב רב
אני קורא את התגובות של הביביסטים וצוחק. הם, אוכל המוות, עבדים לשקרן בן שקרן, מלכלכים על מישהו אחר13:44 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
אוכל נבלות
שב בשקט!13:43 25.09.2025
שפה פוגענית
הסתה
דיבה
אחר
