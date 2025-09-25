נפתלי בנט עדיין לא נבחר בבחירות וכבר מציג את החוק הראשון שיעביר בתפקידו שיהווה תנאי להצטרפות לממשלתו: הקצבת כהונת ראש הממשלה

אחרי שהבטיח לדאוג שלא ישובשו הבחירות הבאות, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט כבר הולך צעד קדימה ומתכנן את החוק הראשון שיעביר אם יבחר לראשות ממשלה: חוק להגבלת כהונת ראש הממשלה – ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יעביר זאת בישיבתה הראשונה של הממשלה הבאה במסגרת 'תכנית הייצוב לישראל'.

לדבריו, הסכמה לחוק תהיה תנאי להצטרפות לממשלה.

על רקע הכאוס והסיאוב השלטוני כהגדרתו, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט מפרסם היום (ה׳), תזכיר חוק יסוד – הגבלת כהונה של ראש ממשלה לתקופה של שתי קדנציות או 8 שנים בלבד.

חוק זה יובא לאישור הממשלה הבאה בישיבתה הראשונה כחלק מתכנית הייצוב לישראל שמגבש בנט בימים אלה.

לצד חוק היסוד – הגבלת כהונה, תובא גם החלטה על הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7/10.

שני אלו יוכנסו להסכמים הקואליציוניים ויהוו תנאי להצטרפות לממשלה.

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט: "מדינת ישראל חייבת להשתחרר מהניוון הפוליטי שבו היא מצויה.

כהונה ארוכה מדי מובילה לשחיקה ערכית, לסיאוב ולניתוק מן הציבור.

הגבלת כהונת ראש הממשלה לשמונה שנים תבטיח הנהגה בריאה, שממוקדת אך ורק בטובת המדינה.

זהו תיקון הכרחי ודחוף למערכת הפוליטית. לצד הקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח ה-7 באוקטובר – אלו יהיו החלטות שתעבורנה מיד בישיבתה הראשונה של הממשלה החדשה.״

להלן עיקרי הצעת החוק:

* הגבלת כהונה ל- 8 שנים או שתי קדנציות, הארוך מביניהם.

* החוק לא יחול רטרואקטיבית, ותוקפו חל מיום העברת החוק בהליך תקין בכנסת ישראל.

* ⁠תקופת הכהונה תיחשב כרצופה גם אם יצא ראש הממשלה לנבצרות זמנית או אם חלפו פחות מ-4 שנים בין תקופות הכהונות.

* ⁠ראש ממשלה לא יוכל להתמודד מחדש אלא לאחר 8 שנות צינון.

– אם במהלך קדנציה הגיע ראש הממשלה לתקופת כהונתו המירבית, יורשה להשלים את הקדנציה במלואה עד לכינון ממשלה חדשה.