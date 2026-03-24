התקדמות בבקשת החנינה: השר אליהו הגיש את חוות דעתו לנשיא

השר אליהו הגיש הבוקר לנשיא המדינה את חוות דעתו בעניין בקשת החנינה של ראש הממשלה, בצירוף המלצות מחלקת החנינות. בבית הנשיא מבהירים: "שום ניסיון להשפיע לא ישנה דבר, הנשיא יפעל על פי הדין וצו מצפונו"

התפתחות משמעותית בהליך בקשת החנינה של ראש הממשלה, בנימין נתניהו: השר עמיחי אליהו – המחליף את שר המשפטים בכל הנוגע לטיפול בתיק זה – מסר הבוקר (שלישי) את חוות דעתו לנשיא המדינה יצחק הרצוג.

אל חוות הדעת של השר צורפה גם עמדת מחלקת החנינות במשרד המשפטים על כל נספחיה. נשיא המדינה הודה לשר אליהו ולמחלקת החנינות על העבודה היסודית והמעמיקה שביצעו בהתאם להנחיות שניתנו להם.

השלב הבא: בחינה משפטית בבית הנשיא

עם קבלת המסמכים, הועברו כלל החומרים לעיונה של היועצת המשפטית של בית הנשיא, עו"ד מיכל צוק. על פי הפרוטוקול המחייב, עו"ד צוק תבחן את חוות הדעת והחומרים שהוגשו ותציג לנשיא את המלצותיה המקצועיות בנושא.

מבית הנשיא נמסר כי רק לאחר השלמת הבחינה המשפטית והבירורים הנדרשים, יובאו המסקנות בפני נשיא המדינה לקבלת החלטה.

"הנשיא לא יושפע מלחצים חיצוניים"

בבית הנשיא בחרו להדגיש הבוקר כי תהליך קבלת ההחלטות יהיה חסין מפני לחצים פוליטיים או ציבוריים. בהודעה רשמית הובהר כי כל ניסיון להשפיע על התהליך, מכל כיוון שהוא, לא ישפיע על שיקול דעתו של הנשיא ולא ישנה דבר.

"הנשיא יפעל אך ורק על פי הדין, צו מצפונו וטובת המדינה", נמסר מבית הנשיא לסיכום.