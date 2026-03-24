3,000 תקיפות באיראן מתחילת הלחימה; הלילה צה"ל הכה בטהרן

חיל האוויר השלים גלי תקיפה נרחבים בלב טהרן ובאתרי טילים בליסטיים במערב ובמרכז המדינה. בין היעדים שהושמדו: מפקדות של המודיעין האיראני ומשמרות המהפכה, במטרה להעמיק את הפגיעה ביסודות המשטר

בצע "שאגת הארי" נגד משטר הטרור האיראני עולה שלב עם נתונים חסרי תקדים על היקף התקיפות. דובר צה"ל מעדכן הבוקר (שלישי) כי עד כה הותקפו יותר מ-3,000 מטרות אסטרטגיות ברחבי איראן, תוך פגיעה אנושה במערכי הליבה של המשטר בטהרן.

לאורך הלילה ואתמול הושלמו גלי תקיפה עוצמתיים שהתמקדו באתרים לשיגור טילים ובמפקדות שלטוניות. חיל האוויר, בהכוונת אמ"ן, פעל בלב הבירה טהרן והשמיד תשתיות מודיעין ופיקוח מרכזיות שמשמשות את זרועות הביטחון האיראניות.

בין המטרות המרכזיות שהותקפו אתמול בטהרן:

שתי מפקדות מרכזיות של ארגון המודיעין במשמרות המהפכה.

מפקדה של מיניסטריון המודיעין האיראני.

מחסני אמצעי לחימה ומערכות הגנה אווירית מתקדמות.

תקיפות הלילה: אתרי טילים בליסטיים

במקביל לפעילות בבירה, חיל האוויר תקף לאורך הלילה האחרון למעלה מ-50 מטרות נוספות בצפון ובמרכז איראן. התקיפות התמקדו באתרים ששימשו לאחסון ושיגור של טילים בליסטיים, המהווים את עיקר האיום הישיר על שטח ישראל.

מטרת התקיפות היא הרחבת העליונות האווירית של חיל האוויר בשמי איראן ושיבוש יכולת התגובה של המשטר. בצה"ל מבהירים כי מדובר בשלב של העמקת הפגיעה במערכי הליבה, תוך השמדת יכולות מבצעיות שנבנו לאורך שנים.

במסגרת המבצע, צה"ל ממשיך להעמיק את הפגיעה בכלל המערכים של משטר הטרור. הפגיעה במערכות ההגנה האווירית נועדה לאפשר חופש פעולה רחב יותר בהמשך הלחימה ולנטרל את היכולת האיראנית להגן על נכסיה האסטרטגיים.