ח״כ אילוז דורש לסגור את הקונסוליה הספרדית: "פגיעה בריבונות"

חבר הכנסת מהליכוד דן אילוז פנה לשר החוץ גדעון סער: "סגור את הקונסוליה הספרדית – זו הזדמנות היסטורית לבער את הפגיעה בריבונות"

חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד הגיש היום (שני) דרישה דחופה לשר החוץ גדעון סער להורות על סגירת הקונסוליה הספרדית בירושלים. אילוז טוען כי החרפת העוינות מצד מדריד, לצד סירובה לסייע לארה"ב במערכה מול איראן, יצרו "חלון הזדמנויות היסטורי" לחיסול האנומליה הדיפלומטית בבירה.

לדבריו, מדינת ישראל אינה יכולה להשלים עוד עם נציגות זרה הפועלת בלב ירושלים מול ישות פלסטינית, תוך שהיא חותרת תחת האינטרסים הביטחוניים של ישראל ובעלות בריתה.

בפנייתו חושף אילוז כי העוינות של ממשלת ספרד חצתה קו אדום אסטרטגי: מדריד סירבה לאפשר לכוחות אמריקניים להשתמש בבסיסים בשטחה לצורך המבצעים מול ציר הרשע האיראני. "ספרד מפרה את מחויבויותיה לנאט"ו ופועלת נגד ביטחון המערב", טוען אילוז.

אילוז: "מדובר בפרס לטרור"

הוא מדגיש כי השילוב בין ההכרה החד-צדדית של ספרד במדינה פלסטינית לבין הכתף הקרה שהיא מפנה לוושינגטון, מעניק לישראל את הלגיטימציה הבינלאומית המלאה לסגור את הנציגות שפוגעת בריבונותה בבירה מזה שנים.

אילוז, שחוקק ב-2024 את החוק האוסר על פתיחת קונסוליות חדשות לזרים בירושלים, דורש כעת להחיל את עקרונות החוק על הנציגות הספרדית הקיימת.

הוא מבהיר כי השארת הקונסוליה פתוחה היא "פרס לטרור המדיני של מדריד" וקורא למשרד החוץ לנצל את המומנטום של מבצע "שאגת הארי" כדי לקבוע עובדות בשטח. "הריבונות בירושלים אינה ניתנת לחלוקה או למסחר", חותם אילוז, "ומי שבוחר בצד של אויבינו – אינו זכאי לדריסת רגל דיפלומטית בבירתנו".



