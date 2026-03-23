האיראנים שיגרו את ראש ממשלת ספרד על טיל לישראל

בתעמולה האיראנית מעלים סרטונים של שיגורים עם מסרים מצולמים. מי שזכו לכבוד להופיע בכרזה על הטיל שמשוגר לישראל הם צייצנים בריטים המתנגדים למלחמה וראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז. צפו

מבצע שאגת הארי היום ה-24. האיראנים מפרסמים סרטוני תעמולה בהם נראים שיגורי הטילים לישראל.

אחרי כתיבת המסרים בטוש על הטילים, האיראנים העלו שלב ועברו להדבקת כרזות ובהם טקסטים בגנות המלחמה של כותבים אנטישמיים ואנטי ישראלים באירופה.

מי שזכו בכבוד הם צייצנים בריטים שכתבו נגד המלחמה ו"פשעי המלחמה של טראמפ", אבל גם ראש ממשלת ספרד פדרו סנצ'ז זכה להוקרת תודה על כך שהתנגד למלחמה.

שיגור הטיל לישראל

נזכיר כי סנצ'ז אסר על צבא ארה"ב להשתמש בבסיסים במדינתו בשביל המלחמה, והתקפל רק אחרי איום בחרם כלכלי ומסים מצד טראמפ.

ברית נאט"ו המורכבת מארצות הברית ומדינות מערב אירופה, די מתפרקת בשל העובדה שמדינות אירופה המונהגות בידי מפלגות שמאל מתנגדות למלחמה ומסרבות להשתתף אפילו בשחרור מיצרי הורמוז מהסגר האיראני.








