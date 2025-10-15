עונת ג'אז חם נפתחת במופע "מהוואנה לריו" – חיבור בין ריו, הוואנה ופריז עם חמישה מוסיקאים בינלאומיים, קצב לטיני וסול נשמה

עונת ג'אז חם נפתחת בקונצרט מיוחד ומרגש, "מהוואנה לריו", שמחבר בין תרבויות, קצבים וסגנונות – עם חמישה מוסיקאים משלוש יבשות וקסם לטיני מחשמל.

שלושה סולנים, שלוש ערים, ושלושה סגנונות קסומים

על הבמה יתאחדו שלושה עולמות מוסיקליים – הצרפתי, הקובני והברזילאי, לחיבור ג'אזי עולמי, סוחף ומלא נשמה. הזמרת הברזילאית Anna Setton תביא לבמה את מיטב הבוסה נובה והסמבה בפרשנות אישית ורכה שממיסה את הלב, ולצידה הפסנתרן הקובני הווירטואוז Chuchito Valdés, שמשלב ג'אז קובני חדשני ואנרגטי.

אליהם מצטרף הסקסופוניסט הצרפתי Benjamin Petit, וירטואוז של גוונים היודע "לספר סיפור מוסיקלי" שמחבר את הצלילים בין פריז, הוואנה וריו – בגישה עדכנית ומלודית. יחד איתם ינגנו פרננדו קנופף (בס חשמלי) וישראל ביטון (תופים וכלי הקשה) – משמות הג'אז הבולטים בישראל.

תכנית המופע תשלב קסם ושירה ברזילאית עם קצב לטיני ולהט קובני, ותחבר בין שתי בירות המוזיקה הגדולות – ריו דה ז'ניירו והוואנה.

מהוואנה, דרך ריו – ועד פריז

כבר בשנות ה-30 הפכה פריז לבירת הג'אז האירופי, שם נולד הג'אז הצועני ונשזר בהרמוניה עם הסווינג האמריקאי. בשנות ה-50 הגיעו הוואנה וריו דה ז'ניירו לתורן להאיר את הבמות – עם מקצבי האפרו-קובני הסוחפים והבוסה נובה האלגנטית, שפתחו לעולם דלת לריקודים ולצלילים חדשים.

במופע החד-פעמי הזה יתחברו כל אלו למסע מוסיקלי עולמי, מסחרר ואנרגטי.

על האמנים

Benjamin Petit – סקסופוניסט צרפתי מוכשר שהופיע לצד אמנים ידועים בעולם הפופ והג'אז, ביניהם Lionel Richie ו-Didier Lockwood.

Petit מחלק את זמנו בין קריירת נגינה לבין עבודתו כטייס באייר פראנס, והוציא מספר אלבומים שבהם ניכרת שליטתו בכל רזי הג'אז. הנגינה שלו משלבת טכניקה חזקה ונשמה גדולה, עם בחירת רפרטואר מענגת וטעם ייחודי.

Chuchito Valdés, רב-האמן הקובני, סוחף את הקהל לעולמות רחוקים ומרגשים. בנגינתו הווירטואוזית הוא פורץ כל גבול – משלוב בין ג'אז קובני סוחף לבין השפעות קלאסיות של באך, בטהובן ושופן. ולדז לא רק מנגן – הוא מספר סיפור אוניברסלי שבו קובה פוגשת את העולם כולו.

התרבות שמחזירה את התקווה

המנהל האמנותי של הסדרה, זיו בן, מסכם ברוח של שליחות ותקווה: "כמו כולם אנו עוברים תקופה מאתגרת מאד, אבל השליחות שלנו, לקיים את חיי המוסיקה, בכל מחיר כמעט, היא שמחזיקה אותנו מעל פני המים. אנו עושים ימים כלילות, בלי לאבד תקווה, להביא הנה אמנים נפלאים. האמנים הבינלאומיים בוטחים בנו, אמנם בטיפטוף – אבל הם מוכנים להגיע."

עוד הוא מוסיף: "אנו מנסים להפריד את הטוב מהרע. מנסים לראות ולהראות את החיובי. כי יש לנו מדינה נהדרת. קצת ירדה מהפסים, אך גם בעזרת התרבות, האמנות והמוסיקה, נחזיר אותה למסלול."