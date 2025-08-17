פרויקט "שביל תרבות" 2025 מביא שבוע של אירועי תרבות חינמיים לכל המשפחה בנגב, בגליל ובערבה. מעל 40 מופעי מוזיקה, תיאטרון, תערוכות וסדנאות יתקיימו ב-17-22 באוגוסט

בקיץ שבו כולנו מחפשים חיבור, תקווה והפוגה, חוזר פרויקט "שביל תרבות" בפעם השנייה. הפרויקט מתחיל היום (ראשון, 17.8), ומביא שבוע מלא חוויות תרבותיות חינמיות לכל המשפחה. מהנגב דרך הגליל ועד לערבה, הפרויקט מציע מגוון אירועים: מופעי מוזיקה, תיאטרון, סדנאות, תערוכות, הקרנות סרטים ופעילויות אמנות, המיועדים לכל הגילים. הכניסה חופשית, והמטרה היא למלא את הקיץ בתוכן, קהילה ומשמעות.

תרבות כמנוף לשיקום

הפרויקט, שהחל במהלך המלחמה, נועד לחזק את החברה הישראלית דרך תרבות נגישה ומשמעותית, במיוחד בפריפריה. בהובלת קק"ל ועמותת קו-תרבות, ובשיתוף קואליציית מוסדות התרבות והמורשת, יתקיימו מעל 40 אירועים בעשרות מוקדים בצפון ובדרום, החל מהיום ועד ל-22 באוגוסט. האירועים מזמינים את הקהל לחגוג את העושר התרבותי המקומי ולחוות ריפוי משותף דרך יצירה.

אירועים מרכזיים

הופעה של "תו המשווה" | 18.8 | עכו

הרכב מוזיקלי ייחודי של מוזיקאים עם וללא מוגבלויות, במופע מקורי ומרגש.

הפנינג בתיאטרון האתיופי "טזתה" | 18.8 | אשקלון

ערב של מוזיקה, תיאטרון, ריקוד וסיפורים מהקהילה האתיופית.

תערוכה "פה ושם" | 17.8 | קיבוץ חניתה

תערוכה המספרת את סיפורו של הקיבוץ שחווה פינוי ב-1948 ובאוקטובר 2023.

תערוכה "זמן אמת 2" | 19.8, 21.8, 22.8 | כפר יהושע

אמנים מגיבים למלחמה בתערוכה עכשווית על קירות בניין שהפך לגלריה.

מופע התזמורת האנדלוסית "מאקמאת" | 19-21.8

חגיגה של מוזיקה אנדלוסית עם ניחוחות מסורתיים ופיוטיים.

חוויה תרבותית בלב הטבע

האירועים מתקיימים בין עצי היער, בשולי יישובים ובחיק הטבע, ומציעים חוויה תרבותית-קהילתית ייחודית. מתכננים חופשה בצפון או בדרום? זה הזמן לשלב בה חוויה לנשמה.

הכניסה לכל האירועים חינמית. לפרטים נוספים ולהרשמה, היכנסו לאתר קו-תרבות.