"לא חשבתי שאתגייס" – המתמודד החרדי שכבש את המטבח של מאסטר שף

בפרק של "מאסטר שף" שישודר הערב (ראשון) בקשת 12, המתמודד חיים סיגאוי משתף רגע אישי מהחיים – על הדרך מבית חרדי לשירות הצבאי.

הדרך מבית חרדי לשירות קרבי

"בהתחלה בכלל לא חשבתי על גיוס", הוא מספר. "בבית שגדלתי בו זה לא משהו נורמטיבי." אבל הרצון לבחור בדרך שלו הכריע, והוא מצא את עצמו מתגייס כלוחם בגדוד נצח יהודה. "הייתי חייל בודד, והצבא עזר לי מאוד. אם לא הייתי מתגייס – כנראה שהייתי מגיע למקום לא טוב."

כיום, אחרי השירות, סיגאוי מתמקד באהבה הגדולה שלו – הבישול, ומביא את הסיפור האישי והצנוע שלו גם אל המטבח של "מאסטר שף".