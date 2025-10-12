"לא חשבתי שאתגייס" - המתמודד החרדי שכבש את המטבח של מאסטר שף - חדשות סרוגים
חדשות סרוגים

תפריט

עוד
"לא חשבתי שאתגייס" - המתמודד החרדי שכבש את המטבח של מאסטר שף מסימני "אחרי החגים": שוב דחייה במשפט נתניהו? בשעות הבוקר המוקדמות: כך צפוי להיראות שחרור החטופים המחבל שתקף סוהרת בכלא קציעות לא ישוחרר דיווח: שרידיו של אלי כהן עשויים להימסר בקרוב לישראל הרצוג בכיכר החטופים: "ההסכם לא פשוט, אך יכול לתת אופק אמיתי" סגן נשיא ארה"ב: "החטופים עשויים להשתחרר בכל רגע" בהתאם להפסקת האש: כוחות צה"ל נותרו בהיערכות בעזה | צפו לקראת ביקור טראמפ: אלו הסדרי התנועה בערב החג אחרי 16 שנה ביחד: לירז צ'רכי ותום אבני נפרדים הרמטכ"ל לחיילי צה"ל: "ראיתי את הלהבה היוקדת מכם" נפרדים מאלברט כהן: 10 הדמויות שהפכו את קולו לאגדה יום הולדת שמח: 10 עובדות שלא ידעתם על השחקנית הילה סעדה המשפחה מתרחבת: כוכבי הרשת משפחת ספיר בבשורה מרגשת "צריך להטיל בהם אימה": צה"ל חושף מכתב בכתב ידו של סינואר נתניהו מגיב לדיווח: ישראל ערוכה לקליטה מיידית של כל החטופים דיווח מטריד: חמאס מגיע קרוב למוצבי צה"ל ללא הפרעה תושבים בקצרין: ״משוועים לזוגות צעירים - לחזק את הצפון״ מסלסל בתימנית: צפו בביצוע המפתיע של יוסי דגן דיווח דרמטי: חמאס מוכן לשחרר את החטופים היום "לא חשבתי שאתגייס" - המתמודד החרדי שכבש את המטבח של מאסטר שף מסימני "אחרי החגים": שוב דחייה במשפט נתניהו? בשעות הבוקר המוקדמות: כך צפוי להיראות שחרור החטופים המחבל שתקף סוהרת בכלא קציעות לא ישוחרר דיווח: שרידיו של אלי כהן עשויים להימסר בקרוב לישראל הרצוג בכיכר החטופים: "ההסכם לא פשוט, אך יכול לתת אופק אמיתי" סגן נשיא ארה"ב: "החטופים עשויים להשתחרר בכל רגע" בהתאם להפסקת האש: כוחות צה"ל נותרו בהיערכות בעזה | צפו לקראת ביקור טראמפ: אלו הסדרי התנועה בערב החג אחרי 16 שנה ביחד: לירז צ'רכי ותום אבני נפרדים הרמטכ"ל לחיילי צה"ל: "ראיתי את הלהבה היוקדת מכם" נפרדים מאלברט כהן: 10 הדמויות שהפכו את קולו לאגדה יום הולדת שמח: 10 עובדות שלא ידעתם על השחקנית הילה סעדה המשפחה מתרחבת: כוכבי הרשת משפחת ספיר בבשורה מרגשת "צריך להטיל בהם אימה": צה"ל חושף מכתב בכתב ידו של סינואר נתניהו מגיב לדיווח: ישראל ערוכה לקליטה מיידית של כל החטופים דיווח מטריד: חמאס מגיע קרוב למוצבי צה"ל ללא הפרעה תושבים בקצרין: ״משוועים לזוגות צעירים - לחזק את הצפון״ מסלסל בתימנית: צפו בביצוע המפתיע של יוסי דגן דיווח דרמטי: חמאס מוכן לשחרר את החטופים היום

"לא חשבתי שאתגייס" – המתמודד החרדי שכבש את המטבח של מאסטר שף

"לא חשבתי שאתגייס" – המתמודד החרדי שכבש את המטבח של מאסטר שף
מאסטר שף. (צילום: טל גבעוני)
חדשות סרוגים שיר לוי

שיר לוי | חדשות סרוגים עודכן לאחרונה 12.10.2025 / 16:51

Facebook Twitter WhatsApp

הצצה לפרק הערב של "מאסטר שף": חיים סיגאוי, שגדל בבית חרדי והתגייס כלוחם בגדוד נצח יהודה, משתף רגע אישי על הדרך שעבר

בפרק של "מאסטר שף" שישודר הערב (ראשון) בקשת 12, המתמודד חיים סיגאוי משתף רגע אישי מהחיים – על הדרך מבית חרדי לשירות הצבאי.

צפו בהצצה לפרק:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video .

(באדיבות קשת)

הדרך מבית חרדי לשירות קרבי

"בהתחלה בכלל לא חשבתי על גיוס", הוא מספר. "בבית שגדלתי בו זה לא משהו נורמטיבי." אבל הרצון לבחור בדרך שלו הכריע, והוא מצא את עצמו מתגייס כלוחם בגדוד נצח יהודה. "הייתי חייל בודד, והצבא עזר לי מאוד. אם לא הייתי מתגייס – כנראה שהייתי מגיע למקום לא טוב."

כיום, אחרי השירות, סיגאוי מתמקד באהבה הגדולה שלו – הבישול, ומביא את הסיפור האישי והצנוע שלו גם אל המטבח של "מאסטר שף".

הפרק המלא ישודר הערב (ראשון) בקשת 12.

גיוס חרדים
הצצה
מאסטר שף

תוכן כזה מעניין אותך?

בכלל לא כן, זה נחמד

מה הרגשת?

0 😢 0 ❤️ 0 👏 0 😀

מה דעתך בנושא?

.אין לשלוח תגובות הכוללות מידע אסור, לרבות דברי הסתה, דיבה ולשון הרע. נפגעת מתגובה? דווח לנו

0 תגובות

0 דיונים