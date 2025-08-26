העונה החדשה של "מאסטר שף" נפתחה, והערב באודישן: רון שירזי שמגדיר את עצמו כ"יוצר תוכן קולינארי" מצליח לעורר סערה בין השופטים. צפו בהצצה

אתמול (שני) עלתה בקשת 12 העונה החדשה של "מאסטר שף", עם חבר השופטים האהוב: חיים כהן, רותי בורדו, אייל שני וישראל אהרוני. כבר בפרק הראשון אפשר היה לראות שהמתח במטבח לא איחר להגיע.

הערב ב"מאסטר שף" מגיע לאודישן רון שירזי, שמגדיר את עצמו כ"יוצר תוכן קולינארי". ההגדרה הזו מצליחה לעורר סערה בין השופטים, ובעיקר מול אייל שני.

צפו באודישן של רון שירזי, יוצר תוכן קולינארי:

כדי לצפות בסרטון זה, אנא הפעל JavaScript , ושקול לשדרג לדפדפן שתומך ב HTML5 video . האודישן של הפודי רון שירזי, מאסטר שף. (צילום: באדיבות קשת)

שירזי הסביר כי הוא מתעסק יותר בבידור ופחות באוכל עצמו, ואת הידע שלו רכש בעיקר מהאינטרנט. דבריו עוררו דיון סוער בין השופטים: בעוד אהרוני ביקש להבין למה זה פסול, אייל שני הטיח ביקורת חריפה וטען ש"יוצר" ו"תוכן" אלו מילים שאין להם טעם או נוכחות בצלחת.

מאסטר שף. (צילום: טל גבעוני)

האם יוצר תוכן קולינארי יכול לכבוש את המטבח של 'מאסטר שף'? נגלה הערב, בקשת 12