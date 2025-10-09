איריס חיים: "נכון בו זמנית לזכור בכל רגע את אלה שלא זכו לחבק שוב. את אלה שהורעבו ולא שבו, את אלה שרצו ולא קיבלו יותר את צחוק ילדם זהוב השיער"

איריס חיים אמו של החטוף יותם חיים שנהרג מאש כוחותינו ברצועה הגיבה היום (חמישי) בפוסט ברשת החברתית פייסבוק לעסקת החטופים אם ארגון הטרור חמאס: "שמחו בתוך בתיכם, לא בכיכרות העיר שמחו בסוכתכם".

דבריה המלאים: "שמחו בשקט שמחו בקול רועד. כן נכון לשמוח לשחרר אנחת רווחה, לבקש סליחה כן נכון בו זמנית לזכור בכל רגע את אלה שלא זכו לחבק שוב. את אלה שהורעבו ולא שבו, את אלה שרצו ולא קיבלו יותר את צחוק ילדם זהוב השיער. שמחו בתוך בתיכם, לא בכיכרות העיר. שמחו בסוכתכם, אני מודה לרגע הזה שמגיע, שמחה אין בליבי ברגע זה – מבקשת כמו כולם לראותם בבית הלב שוב נקרע מתחושת התסכול, שלי לא יבוא".