משפחת ספיר בבשורה משמחת: האם שירן בהריון רביעי! בסרטון חדש ברשתות, הילדים מכינים “שיקוי סודי” שבסופו נחשפת תמונת האולטרסאונד ומרגשת את העוקבים

בשורה משמחת מבית משפחת ספיר! היוטיוברים המפורסמים פרסמו היום (ראשון) סרטון חדש ברשתות החברתיות, בו נראים מיכאל, שירן והילדים כשהם מכינים "שיקוי סודי". בסוף ההכנה מתגלה הבשורה המרגשת: עוד תינוק בדרך למשפחה הכי אהובה ברשת.

מהיוטיוב אל הלב של כולם

הספירים, מהמשפחות המוכרות ביותר ברשת, כבר מזמן הפכו לתופעה ישראלית. עם מאות אלפי עוקבים, עשרות סרטוני אתגר משפחתיים והמון הומור וקסם, הם מצליחים לשמור על אותנטיות וחום משפחתי גם כשכל המדינה צופה בהם.

השיקוי שהפך לבשורה

בסרטון החדש, נראים הילדים נרגשים כשהם מערבבים צבעים ונצנצים להכנת "שיקוי קסמים", ובדיוק כשכולם מחכים לראות מה יקרה – מופיעה תמונת אולטרסאונד שחושפת את הסוד הגדול: שירן בהריון רביעי.

התגובות ברשת לא איחרו לבוא, והמעריצים הציפו את הסרטון באיחולים נרגשים: "איזה מרגש!", "ברוך ה', בשעה טובה!", "מחכים לראות את האח או האחות החדשה!".

המשפחה שהפכה לסמל

משפחת ספיר, שמורכבת ממיכאל, שירן וילדיהם אלין, אלרועי ואלאור, ידועה בסרטונים המשפחתיים שלה ביוטיוב ובאתגרי הרשת שהפכו ללהיטים. ההכרזה האחרונה ממשיכה את הקו היצירתי והכובש שלהם, עם מסר של שמחה, כיף ואהבה.