משפחתו של החטוף הנפאלי ביפין ג'ושי פרסמה סרטון המתעד אותו בשבי החמאס: "אות החיים שנמצא בעזה מהווה עבורנו עוגן של אמונה איתנה כי הוא בחיים"

בני משפחתו של ביפין ג'ושי, הסטודנט הנפאלי שהגיע לישראל ונחטף לעזה ב-7 באוקטובר, פרסמה הערב (רביעי) סרטון המתעד לראשונה את ג'ושי בשבי החמאס. הסרטון נאסף כשלל צה"ל, והועבר למשפחה על ידי גורמי המודיעין במהלך המלחמה.

צפו בתיעוד:

"במלאת שנתיים לטבח הנורא שהכניס אלפי משפחות למעגל השכול ועצר את הזמן עבור משפחתנו ועבור כלל משפחות החטופים, בחרנו לשתף את אות החיים של הבן האהוב שלנו, ביפין" אמרו במשפחה. "ביפין נחטף באכזריות מקיבוץ עלומים, בעוד עשרה מחבריו נרצחו באותו היום. סטודנטים צעירים, יפים וחפים מפשע".

"במשך שנתיים היה קשה לעולם לדמיין את ביפין כחטוף במעמקי המנהרות. לא עוד. אות החיים שנמצא בעזה, אותו אנו חולקים איתכם היום, מהווה עבורנו עוגן של אמונה איתנה כי הוא בחיים" הוסיפו. "חודשים ארוכים הוחזק הסרטון תחת מעטה צנזורה ורק לאחרונה קיבלנו אישור להשתמש בו. לא קל לנו לשחרר אותו לעולם, אך אנו נמצאים בימים קריטיים והיסטוריים. ימים שיכריעו האם החטופים החיים יחזרו לחיק משפחותיהם והחללים לקבורה ראויה, או שנמשיך להתבוסס בכאב ולא נזכה לסגירת מעגל".

בסיכום בני המשפחה קראו לדרג המדיני: "48 החטופים והחטופה מוכרחים לשוב הביתה. אנו קוראים לכל הגורמים המדיניים המעורבים בנושא כאחד- אל תוותרו עליהם! הביאו את היום. החזירו אותם הביתה!".