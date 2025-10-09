לאחר החתימה על עסקת החטופים, הרשת הישראלית הוצפה בסטוריז מרגשים של סלבס שחגגו את שובם הצפוי של החטופים הביתה – בתפילות, דמעות ופסוקים של תודה

לאחר חתימת עסקת שחרור החטופים הלילה (חמישי), הרשת התמלאה בגל של התרגשות ותקווה. כוכבי רשת, זמרים ושחקנים פרסמו סטוריז ותגובות מרגשות – חלקם בבכי של אושר, חלקם בתפילה, וחלקם בתחושת הקלה עמוקה אחרי שנתיים ארוכות של חרדה וציפייה.

"אמאלה איזה אושר"

כוכבת הרשת אודיה פינטו הגיבה בין הראשונות וכתבה: "בזכות החג הקדוש הזה – ישתבח שמו לעד!". הטיקטוקר אלכס קורטייב הוסיף מיד אחריה: "אמאל'ה, איזה אושר!"

כוכבי האח הגדול הצטרפו בהתלהבות: שי-לי עופרי כתבה "איזה אושר!", רועי גרוס הוסיף "הלב מתרחב, איזה אושר, ברוך השם!!", וקארין עליה שיתפה: "איזה רגעים של אושר! הלב מתפוצץ, תודה להשם."

גם יובל מעתוק כתבה בהתרגשות: "אמאלה, להתעורר לבשורות כאלה! איזה אושר, תודה רבה בורא עולם – הם באים הביתה!". המתמודדת הטרייה מאי ערב כתבה בקצרה: "אלוהים תודה…". אליהם הצטרפה נטלי דדון, שבחרה לשתף פסוק אחד שמסכם הכול: "ושבו בנים ובת לגבולם."

"שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה"

גם הסלבס הבכירים הציפו את הרשת ברגעים מרגשים של תקווה. אליאנה תדהר כתבה: "לקום לבוקר כזה כשהגשם שוטף את הדמעות של מדינה שלמה. דמעות של אושר, של שחרור, של חופש. כמה התפללנו."

בעלה לי בירן כתב קטע ארוך במיוחד: "חג נוסף לחגי ישראל. בזכות טובי בנינו ובנותינו, בזכות המשפחות השכולות, בזכות הפצועים והפצועות, בזכות המילואימניקים ואנשי כוחות הביטחון, בזכות תפילות של עם שלם ודמעות רבות שעדיין זולגות ומתפללות. ויש עוד דרך לפנינו – אנחנו רק בהתחלה של השיקום, נאחזים בתקווה."

ציון ברוך כתב בסטורי: "איזה אושפיזין לחג הסוכות אלוהים סידר לעם ישראל."

מאיה ורטהיימר שיתפה: "הגיע היום הכי משמח בעולם. הם חוזרים הביתה. החדשות הכי טובות שיש – אי אפשר להפסיק לבכות מאושר."

גם ליאל אלי העלתה סטורי וכתבה: "לזכות לראות את המשפחות סוגרות מעגל. רק מפה מדינה יכולה להתחיל להשתקם!! אמן שזו תהיה המלחמה האחרונה."

נועה קירל כתבה: "לקום לחדשות הכי טובות בעולם – איזה אושר."

מאיה קיי הוסיפה: "ברוך השם זה קורה. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. תודה אלוהים, אנחנו מחכים לכם כל כך."

גיא זו-ארץ ויעל בר-זוהר הצטרפו גם הם וכתבו: "שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה."

שחר טבוך כתב: "כל האזרחים בישראל ישובו בסוכות."

ואילו גיא הוכמן העלה פוסט הודיה והערכה וכתב:

“בזכות הנופלים, בזכות החיילים, בזכות הפצועים, בזכות המילואימניקים ונשותיהם. בזכות המפקדים, בזכות גיבורי זרועות הביטחון. בעזרת השם – עם ישראל חי.”

הסלבס חוגגים את התקווה

הרשת הישראלית התמלאה היום בגל של התרגשות, כשסלבס, כוכבי רשת ואנשי בידור רבים שיתפו סטוריז ופוסטים מרגשים עם הבשורה על שובם הצפוי של החטופים הביתה – שנתיים מאז שנחטפו. התגובות התמקדו בשמחה על חזרתם ובתפילות לשלומם, כשהפידים התמלאו במילים של תקווה, דמעות תודה ואמונה. רגע של אור בתוך תקופה ארוכה של כאב וציפייה.