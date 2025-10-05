מטה משפחות החטופים בשילוב עמותות וארגונים שונים מארגנים הערב עצרת תפילה המונית בכיכר החטופים. העצרת בסימן העסקה המתרקמת ותפילה להצלחת השיחות שיתחילו מחר במצרים.
במטה החטופים הוציאו את ההודעה הבאה:
"עם ישראל היקר,
בשעות גורליות אלו נתכנס כולנו היום (ראשון, י"ג תשרי, 5.10) בשעה 20:00 בכיכר החטופים לעצרת תפילה המונית למען השבתם של אחינו ואחיותינו משבי האויב.
במעמד משפחות החטופים, יחד עם הרב יגאל כהן, הרב פנגר, הרב יהושע מרגליות, ישי לפידות, אביה ברגר, הרבנית רחלי בוזגלו והרבנית יפית מזרחי – נקרא כולנו בתפילה ובאחדות להשבתם של יקירינו. 48 החטופים והחטופה. החיים לביתם ולרפואתם והחללים לקבורה ומנוחת עולמים.
במעמד זה נישא תפילה ציבורית, נשלב שירה ותחינה, ונזעק כולנו בקול אחד: תפילת הדרך לצוות המו"מ, קורעים שערי שמים בתפילה להשבת 48 החטופים והחטופה".
