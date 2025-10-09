ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס להסכם שנחתם לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, ונמנע מלהזכיר את שמו של נתניהו: "תודה לנשיא דונלד טראמפ"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס הבוקר להסכם שנחתם הלילה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, ונמנע מלהזכיר את שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

בהודעה שפרסם כתב בנט: "וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם." לדבריו: "ברגע הזה, לב עם ישראל כולו עם המשפחות שעתידות סוף סוף להתאחד עם יקיריהן, החיים ושאינם בחיים".

"הלב שלי גם עם הלוחמים בסדיר ובמילואים, עם נשות אנשי המילואים וילדיהם, עם הפצועים בגוף ובנפש ומעל לכל, עם מאות משפחות החללים שהקריבו את חייהם למעננו. לעולם לא נשכח אותם".

בנט הוסיף: "אני מבקש להודות לנשיא טראמפ על מעורבותו ומסירותו חסרי התקדים. עם שלם מחכה לכם בבית".