ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, התייחס הבוקר להסכם שנחתם הלילה לשחרור החטופים וסיום המלחמה בעזה, ונמנע מלהזכיר את שמו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.
בהודעה שפרסם כתב בנט: "וְיֵשׁ תִּקְוָה לְאַחֲרִיתֵךְ נְאֻם ה' וְשָׁבוּ בָנִים לִגְבוּלָם." לדבריו: "ברגע הזה, לב עם ישראל כולו עם המשפחות שעתידות סוף סוף להתאחד עם יקיריהן, החיים ושאינם בחיים".
"הלב שלי גם עם הלוחמים בסדיר ובמילואים, עם נשות אנשי המילואים וילדיהם, עם הפצועים בגוף ובנפש ומעל לכל, עם מאות משפחות החללים שהקריבו את חייהם למעננו. לעולם לא נשכח אותם".
בנט הוסיף: "אני מבקש להודות לנשיא טראמפ על מעורבותו ומסירותו חסרי התקדים. עם שלם מחכה לכם בבית".
מה דעתך בנושא?
19 תגובות
6 דיונים
בנט ביטל לפחות 3 המלצות שבכ לחיסול סינוואר,כדי שעבאס, ראש רע"מ, לא יפרוש ממשלתו הפלסטינית! זה קרה בתחילת מאי 22,סביב נאום הגרזנים של סינוואר והפיגוע באלעד! נדב איל,בכיר ב-ווינט, כתב...
בנט ביטל לפחות 3 המלצות שבכ לחיסול סינוואר,כדי שעבאס, ראש רע"מ, לא יפרוש ממשלתו הפלסטינית! זה קרה בתחילת מאי 22,סביב נאום הגרזנים של סינוואר והפיגוע באלעד! נדב איל,בכיר ב-ווינט, כתב על כך בפירוט!המשך 10:04 09.10.2025
אבי
בתגובה ל: בנט ביטל לפחות 3 המלצות שבכ לחיסול סינוואר,כדי שעבאס, ראש רע"מ, לא יפרוש ממשלתו הפלסטינית!
שטויות. בנט מלך ישראל?10:46 09.10.2025
כמה שקרים מייצרת מכונת הרעל ... אין סוף ....
בתגובה ל: בנט ביטל לפחות 3 המלצות שבכ לחיסול סינוואר,כדי שעבאס, ראש רע"מ, לא יפרוש ממשלתו הפלסטינית!
לכל החולמים המטורפים .... לדעתכם נצחון מוחלט זה עשרות אלפי חללים , פצועים, הלומי קרב, קטועי גפיים, ועוד כמה עשרות חיילים מתאבדים ... ? נראה לכם שמדינה עם מערכת חינוך הרוסה , בריאות בהתמוטטות, בטחון פנים עם חיסולים יום יומיים , אנשים שמחטטים בפחי אשפה , זה הנצחון המוחלט ? ועוד לא דברנו על מאות אלפי יורדים , על הבידוד הבינלאומי, עם צווי המעצר הבינלאומיים, והמדינה הפלסטינית שכבר מחכה מעבר לפינה ... זה הנצחון המוחלט ? אתם הזויים מטורפים ובנוסף גם אדיוטים ...10:53 09.10.2025
בנט, לפיד, ליברמן, גנץ - למען רע"מ בנט ה ו ר ו לצהל לא לנ ג ו ע בחמאס!המשך 10:03 09.10.2025
אבי
בתגובה ל: בנט, לפיד, ליברמן, גנץ - למען רע"מ בנט ה ו ר ו לצהל לא לנ ג ו ע בחמאס!
שטויות מי שנתן כסף לחמאס וחיזק אותו היה ביבי!!!! בנט מלך ישראל!10:47 09.10.2025
בנט אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!וכשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה,ענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"!
בנט אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!וכשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה,ענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"!10:03 09.10.2025
פדואל
בתגובה ל: בנט אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!וכשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה,ענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"!
ביבי העביר לחמאס מיליונים במזוודות ונמנע מלחסל את צמרת חמאס בניגוד להמלצות צהל במשך שנים. ביבי ראה בחמאס נכס כי זאת עילה להמנע מהסכמים מדיניים. זה התפוצץ לנו בפנים10:38 09.10.2025
אבי
בתגובה ל: בנט אמר לערוץ 11 שהוא וליברמן שפכו מיליונים על חמאס דרך קטאר!וכשבנט נשאל אם הוא חי בשלום עם זה,ענה "שיהיה ברור, אני שר ביטחון ואני אחראי לכל מה שקורה"!
שטויות מי שנתן כסף לחמאס היה ביבי!!!! בנט מלך ישראל!10:47 09.10.2025
נט אמר לאחרונה לקהילה היהדית במינכן שהוא יתמוך במדינה פלסטינית! להלן ציטוט דבריו -
בנט אמר לאחרונה לקהילה היהדית במינכן שהוא יתמוך במדינה פלסטינית,ציטוט:"אנחנו יכולים לדון על מדינה פלשתינית בעוד שש שנים"!ההסבר שלו-שצריך להתחשב ב"אנשים שחושבים אחרת"!10:03 09.10.2025
א
בתגובה ל: נט אמר לאחרונה לקהילה היהדית במינכן שהוא יתמוך במדינה פלסטינית! להלן ציטוט דבריו -
ביבי בנאום בר אילן המפורסם מול כל העולם כולו הביע תמיכה רשמית בהקמת מדינה פלסטינית. רק הסכמים מדיניים יביאו ביטחון ושגשוג10:46 09.10.2025
חנוך
אילו נתניהו היה לוקח אחראיות לאירוע שהתרחש ב 7.10.2023 היה מגיע לו קרדיט גם על האירוע של ה 8.10.2025. זו לא תכנית כבקשתך.10:07 09.10.2025
ישראלי
בתגובה ל: חנוך
השמאל מגכיך את עצמו לדעת זה לא יעזור לכם בלי נתניהו לא היה הסכם כזה טןב נתניהו שינה את המזרח התיכון והכניע את חמאס כל עוד שמאל לא יתבגר הוא לא ינצח בבחירות10:10 09.10.2025
חמי
בתגובה ל: חנוך
נתניה לא אחראי ל 7 באוקטובר לכן לא צריך לקחת אחריות . ועוד יצוצו דברים בקרוב על כל מה שעשו השמאל איך כל השקר שהם מכרו התפוצץ לנו בפנים . היום אנחנו מבינים בדיוק עד כמה הם קבעו פה הכל במדינה ועד כמה אנחנו חיים בדיקטטורה שלהם . לאט לאט הכל מתגלה10:47 09.10.2025
יעקב מועלם
חמור בן חמור וסליחה מכבוד החמורים בן אדם כפוי טובה איכסססססס10:12 09.10.2025
אז מה יהיה עם ה"בוננזה הנדל"נית" של סמוטריץ ? מה יהיה עם "הגירה מרצון" ? מה יקרה עם "טיילת טראמפ" ? מה יקרה ל"שכונת השוטרים" של בן גביר ? לאן נעלמו כל החלומות ההזויים ? וכמה דם שלמנו על החלום הזה ?
בנט צודק , זה הסכם שזכינו בו בזכות טראמפ ולמרות ממשלת הזוועות , השקרים , בראשות מלאך המוות , נתניהו , בן גביר , וסמוטריץ ...10:05 09.10.2025
יהושוע
אם זה היה תלוי בביבי הוא היה ממשיך את מלחמת הנצח כדי לרצות את הקנאים בממשלתו ולהשאר השילטון. תודה לטראמפ שהכרחת את ביבי לחתום והחזרת את החטופים.10:34 09.10.2025
מתנאל
"טראמפ ניצח - ותמרן את נתניהו": כך מסקרים את העסקה בעולם10:32 09.10.2025
אבי
בתגובה ל: מתנאל
מה שנכון נכון10:48 09.10.2025
יהושוע
