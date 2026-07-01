החופש הגדול שלהם הוא הסיוט הענק שלכם 

העונש הגדול ( שאטרסטוק )

הורים מנוסים, מנסים בכל שנה בקיץ לשמור על פאסון ולא לצאת מהכלים כשהילדים שלהם מבזבזים את כל החופש הגדול בפיג'מה, בין הנייד לפלייסטיישן למחשב ולטלוויזיה וחוזר חלילה. אבל מה אפשר לעשות, שבכל שנה רוב ההורים משחררים את החבל קצת יותר עד שהוא נקרע סופית ומשתחרר? איך אפשר אם זה באמת מציאותי להעביר את החודשיים החמים בשנה בשקט יחסי ועם תחושה של חיזוק הקשר המשפחתי גם אם זה רק לצורך סטורי באינסטגרם?

קבוצת ווטסאפ ( שאטרסטוק )

החופש יש לו גבול

הצבת גבולות:

הדבר הראשון שמומלץ לעשות כדי שהחופש הגדול של הילדים לא יהפוך להיות הסיוט הענק שלכם, זה להציב גבולות ברורים מתחילתו.

שבו עם הילדים, ונסחו יחד בקבוצת הווסטאפ המשפחתית מסמך הבנות מחייב שתנעצו בראש הקבוצה עד סוף עונת האבטיחים ובטטות הכורסה.

מטרת המסמך היא להגדיר מראש את סדר היום, זמני המסכים(וכאן אפשר גם להפעיל את אפליקציות השליטה מרחוק ולהזכיר לצאצאים שהכוח בידיים שלכם- תרתי משמע), וזמן שמוקדש לפעילות משפחתית מקורית ומהנה. מטבע העולם זה קורה בד"כ בשעות אחר הצהרים או בסוף השבוע כשהעולם נרגע קצת.

שימו לב! חובה להקפיד על קיום מציאותי של מסמך ההגבלות המוסכם, כי המציאות החינוכית מחייבת שגם אם ב"ה הקיץ יהיה שקט מבחינה ביטחונית- כולנו "משמר הגבול".

העונה הביתית של מחוברים

חיבור בין עולמות:

אחד הדברים הראשונים שחייבים להבין כהורים זה שלכם ולילדים שלכם יש צרכים שונים. אתם לא רק רחוקים זה מזה בגיל, אלא גם בדיבור תרבות ותחומי עניין יש תהום בין-דורית שפעורה ביניכם לילדיכם. החופש הגדול מאפשר להקטין אותה משמעותית אם תנסו באמת להתחבר לעולם שהילדים שלכם חיים בו כי זה יכול לעשות טוב לא רק להם אלא בעיקר לכם.

המדיה החברתית יכולה להקפיץ משום מקום שיר נוסטלגי מעולה ("גברת פלפלת" בביצוע הבלתי נשכח של חני נחמיאס) או ממתק טלוויזיוני נשכח מהתקופה שעוד היה בארץ רק ערוץ אחד ("קרובים-קרובים"), שיכולים לקרב בין הדורות. גם לא יקרה להורים כלום אם הם יצפו יחד עם הילדים בסרטונים בטיקטוק או יארגנו צפייה משפחתית בגמר המונדיאל(ולא רק הגברים כמובן).

צאו לטייל ( שטארסטוק )

שחררו!

תנו להם חופש:

לא סתם קוראים לחודשי יולי-אוגוסט "החופש הגדול". חובה על כל ההורים שקראו את הדברים עד לכאן להיזכר כאן ועכשיו בזמן שהיו ילדים ולא לעבוד על עצמם שהם הודו להורים שלהם שהכריחו אותם לעשות חוברות עבודה בחופש ולא לחזור מאוחר בלילה הביתה מתים מעייפות.

אם תנסו את כל מה שהוצע כאן, אולי החופש הגדול של ילדיכם יהיה גם חופש מבורך ובלתי נשכח בשבילכם.