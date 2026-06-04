חודש מונדיאל שמח לכן, נשות ישראל. כן כן, גם אתן

פעם בארבע שנים הופכים גברים בכל העולם לבטטות כורסה עם סימון השטח סביבה בבירות וגרעינים, ונשותיהם המתוסכלות בורחות מהבית עם חברותיהן לפרלמנט קיטורים. לא עוד!

הגיע הזמן שמישהו יכתוב את זה פעם אחת ולתמיד, ויהיה מוכן להתווכח עד שיתייבש לו הפה עם כל מי שחושבת אחרת.

מונדיאל זה לא אירוע לגברים בלבד!

כדורגל הוא אכן משחק המזוהה אוטומטית עם גברים, וכל ילד שעבר בשלום את ההשפלה בשיעורי ספורט ונבחר בין האחרונים לנבחרת הקט-רגל(או כת השטן, תלוי מה רמת אלימות השחקנים ודרגת החרדה החברתית של הילד החנון), שהפך ברבות השנים לגבר עם כרס בצורת כדור שכבר שנים לא משחק כדורגל, והאמת שגם לא ממש מתעניין במשחק באופן שוטף יודע שפעם בארבע שנים יש חודש חגיגי וספורטיבי בעיקר לזכרים.

אבל זה לא אומר שנשים לא קשורות לכדורגל בכלל, והשנים האחרונות מוכיחות את זה אז גם אני אוכיח!

מגרש כדורגל צילום: (צילום: אילוסטרציה, Gemini)

מנשות הכדורגלנים עד חנן בן ארי

כמה עובדות חשובות על כדורגל נשים וזוגיות:

1. כבר שנים שחוקרים חברתיים מצביעים על קשר חזק אך לא מובן בין מפורסמות ודוגמניות לכדורגלנים. אבל שני הקשרים המפורסמים ביותר, של נעה קירל ובעלה דניאל פרץ והדוגמנית הישראלית מישל גרציג והבעל שוער ריאל מדריד טיבו קורטואה, מעידים שנשים בהחלט מגלות עניין בתחום ואם לא במשחק עצמו אז לפחות במי שמשחק אותו(או בשני המקרים האלה עומד בקצה המגרש בהיכון תמידי ומחכה שמישהו יאיים על השער כדי לזנק לעבר הכדור ולזכות בתהילה עולמית לכמה דקות עד סוף ההילוך החוזר).

לכן העובדה הראשונה היא שכדורגל מעניין נשים לא בהכרח בגלל חוקי המשחק(תהיו רגועות, גם רוב הגברים לא יודעים להסביר כמו שצריך מה זה נבדל), אבל השחקנים גורמים להן לשבת מול המסך ולצפות ואולי גם לחלום שיום אחד הבעל שלהן יראה יותר כמו השוער ופחות כמו הכדור.

2. גבירותיי וגבירותיי, מהפך! בשנים האחרונות חלה עליה משמעותית במספר הנשים השופטות משחקי כדורגל. ראוי לציין שתיים מהן בשמן הייחודי:

סטפני פראפר, שבשל היותה צרפתייה אין לבטא את האות ר', והיא לא רק עשתה היסטוריה כשופטת בליגת-העל בצרפת, אלא גם שפטה משחקים במונדיאל 2022 בקטאר. גם יושמי ימאשיטה מיפן שפטה משחקים גדולים במונדיאל הקודם, וגם במשחקי ליגת האלופות של אסיה.

אז מה יכול להיות גרוע לאישה שצופה עם הבעל "במשחק של גברים" ורואה 21 מהם מצייתים בלית ברירה להוראות של אישה שמצפצפת עליהם ויש לה גם את היכולת להעיף אותם מהמגרש לספסל ולהוריד לגבר המורעל את המורל, הא?

" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen > " frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen >

3. כדורגל זה ספורט שמשום מה גורם לגברים התרגשות לא מובנת.

היטיב לתאר זאת הזמר חנן בן-ארי, שבאלבומו המדובר "עטלף עיוור" בלט השיר "חוץ מכדורגל" עם קליפ והקדמה קצרה בקטע קריינות ופרשנות של משחק נבחרת ישראל הצעירה. בשלב רגע הגמר של אליפות אירופה עד גיל 21 בשנת 2023, ברגע השיא של המשחק בו השחקן המבטיח ומקיים ענאן חליילי כבש פנדל שהעלה את ישראל לחצי הגמר.

השורה הראשונה בשיר אחרי צהלות השמחה של חליילי מהכיבוש(תודו שזה מצחיק) העבירה מחנן מסר מטריד לנשים: "את עוד מתרגשת מהים, אני לא מרגש אותי כלום. חוץ מכדורגל." . זמן קצר לאחר צאת האלבום לאור, הוכתה הביצה הסרוגה בתדהמה כשחנן והדסה אשתו הודיעו על הפרדת כוחות.

לכאורה אין קשר בין גבר רגיש כמו נעל שמתעניין רק בכדורגל, לכך שאשתו של בן ארי רקדה ואלס על מדרגות הרבנות. אבל האם לא יותר טוב לחוות חודש מהנה של ספורט ושידורים מיוחדים בזמן איכות יחד, במקום מריבות על השלט או התפלגות לחדרים נפרדים עד אחרי שיונף גביע מוזהב בארה"ב?

אז אולי הפעם נשות-חיל, במקום להקים ליגה לעידוד השמצת גברים משלכן תנסו לקחת חלק בחוויה ולהעצים בה אתכן ואת חיי הנישואין שלכן. מה דעתכן?

(למען הסר ספק אני מבהיר להגנתי שהטור השבוע לא נכתב רק בשביל אשתי).