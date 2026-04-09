יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על חני נחמיאס

חני נחמיאס חוגגת יום הולדת, וזה בדיוק הזמן לחזור לתחנות המרכזיות בקריירה שלה - מהילדות על הבמה, דרך הפסטיגלים ותוכניות הילדים ועד האמונה שמלווה אותה לאורך השנים

כולנו מכירים את חני נחמיאס - מהשירים, מתוכניות הילדים ומהבמה. אבל מאחורי החיוך והאנרגיה, יש סיפור חיים עשיר, קריירה ארוכה וגם לא מעט רגעים אישיים שלא כולם מכירים. לרגל יום הולדתה, הנה 10 דברים מעניינים עליה.

1. ילדה של במות

עוד לפני שהפכה לשם מוכר בכל בית, נחמיאס הופיעה במקהלת צדיקוב ובתיאטרון ילדים - וכבר אז היה ברור שיש כאן משהו מיוחד.

2. גם בלהקות הצבאיות

כמו לא מעט כוכבים, גם היא עשתה את הדרך דרך צה"ל - ממשרד לתפקידים מוזיקליים, ועד לבמה עם להקת הנח"ל.

3. התחילה בכלל בתיאטרון "רציני"

לפני עולם הילדים, היא שיחקה בהצגות בתיאטרון הקאמרי לצד יוצרים גדולים - והבמה תמיד נשארה הבית שלה.

4. הפריצה הגדולה

הקהל הרחב באמת הכיר אותה דרך "בלי סודות" ותוכניות ילדים נוספות, אבל גם דרך מחזות זמר כמו "צלילי המוזיקה" - שם הפכה לדמות שמלווה דורות של ילדים.

5. גם מועמדת לפרס אופיר

במהלך הקריירה שלה, נחמיאס קיבלה מועמדות לפרס אופיר - הישג שמראה עד כמה היא מוערכת גם בעולם הקולנוע.

6. גם מאחורי הקלעים

מעבר להופעות, נחמיאס כתבה ספרים והייתה מעורבת ביצירה של תוכן לילדים לאורך השנים.

7. הפנים של חנוכה

השתתפה והנחתה פסטיגלים, כיכבה במחזות זמר גדולים ולקחה חלק במופעי ענק - מה שהפך אותה לדמות קבועה בחגים ולשם שמזוהה עם הבמה בכל חנוכה.

8. לא נשארה רק בעולם הילדים

עם השנים המשיכה גם לסדרות, סרטים ותפקידים למבוגרים - והראתה שהיא הרבה מעבר לז'אנר אחד.

9. גם פוליטיקה נכנסה לתמונה

בשלב מסוים בחייה נכנסה לעשייה ציבורית ושימשה כחברת מועצת עיר - צעד פחות מוכר בקריירה שלה.

10. האמונה שמלווה אותה

מאחורי הקריירה הארוכה, נחמיאס מדברת על אמונה עמוקה שמלווה אותה ביום-יום. רגעים קטנים של תפילה, הודיה והבנה שיש מי שמנהל את הדברים גם ברגעים קשים.