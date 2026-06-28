היום שאחרי: 4 דברים שזוכת "האח הגדול" חייבת לעשות

רוצים להיכנס לבית האח הגדול? נפתחה ההרשמה לעונה הבאה ( האח הגדול רשת 13 )

שלום גל רובין. ברכות על הזכייה בתואר "הזוכה הגדולה של האח הגדול 2026" אחרי עונה בה סבלת מחרם של רוב דיירי הבית, ששניים מהם אינם ראויים לאזכור כי הם כבר פגעו בך מספיק השחירו אותך וטינפו עליך על התכנית ועל כל עם ישראל, כי הם היו ממורמרים מזה שהם לא זכו ואת כן.

גל רובין ( מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13 )

עשי לעצמך טובה ואל תתייחסי אליהם.

אז בואי נעזוב את מי שזקוקים דחוף לאלוורה כמו שאמרת בחכמה, ונתמקד בך. מה גל צריכה לעשות כדי לא להיעלם מהתודעה הציבורית כמו האיום האיראני אחרי שטראמפ החליט לנטרל אותו בכל מחיר תמורת פרס נובל לשלום?(אחרי שתתעדכני בחדשות תביני את המשפט הזה טוב יותר).

בסך הכל ארבעה דברים. ואת אפילו לא צריכה לרשום אותם, כי עשיתי את זה בשבילך:

לייצר סיפור אישי חדש: במשך כמעט 4 חודשים סיפרת את הסיפור האישי של גל בהמשכים ובלי מעצורים. כל המדינה יודעת שאת אימא לשישה ילדים, שיצאת בשאלה, שיצאת עם ערבי, שיצאת במחולות מדי בוקר ושהבאת קריזה לרוב דיירי הבית. כולם יודעים טוב מאד שאת מאמינה בעצמך ושיש לך יותר כבוד. עכשיו צריך למצוא סיפור חדש לספר ואם לא תמצאי אז תמציאי. מה דעתך למצוא איזה בחור צעיר ממך בעשרים שנה בערך ולהתחיל לצאת אתו, למרות שיהודה בוחבוט ומיכל הקטנה ואחריהם מגי טביבי ואבי כאכון כבר הקדימו אותך בקטע הזה? או אולי תזדרזי לתפוס מקום ברשימה לכנסת לקראת הבחירות הקרובות ולהילחם במחרימים חברתיים ואנשים שנגד הפרשת חלה ובעד הכפשת כלה ביום זכייתה? אפשר גם להודיע על חזרה בתשובה, כי זה מאד "אין" אחרי שעשית אאוט אחרונה מהבית הנצפה במדינה. בקיצור, לכי תייצרי סיפור!

גמר האח הגדול ( צילום מסך רשת 13 )

2.לחולל פרובוקציה: יש מצב גל, שאת באופן אישי פטורה מהסעיף הזה, כי היו "דיירי אח גדול" לשעבר דוחים בהתנהגותם שניסו לחולל פרובוקציה אחרי זכייתך בתכנית "הריאיון בשידור חי עם הזוכה" , בה קיבלו הרבה יותר מדי זמן מסך על חשבונך והתנהגו כבריונים שכונתיים ואנשים מרירים שלא מסוגלים לשמוח בשמחתך. מה שאת כן יכולה לעשות, ואולי מומלץ שתעשי אם את באמת רוצה לצאת גדולה: אל תגיעי לפרק "חוזרים לבית" המסורתי. במקום זה שלחי לדיירים לשעבר בבית האח הגדול סרטון ברכה מהבית הפרטי שלך כשאת מוקפת בילדים במשפחה ובחברים שלך, ובמקביל שלחי שליח עם כתבי תביעה על הוצאת דיבה לדיירים שלכלכו עליך רגע אחרי הזכייה. את כבר זכית, ומגיע לך לחגוג ולשמוח רק עם מי שאוהב אותך באמת ולא עם אלה שרק רוצים לקלקל לך ולהשפיל אותך שוב ושוב מול כל המדינה. •

ליהיא גרינר ( צילום: מתוך הסטורי של ליהיא )

3. לשכור מנהלת אישית: גל, אם את רוצה לעמוד בעומס של ההזמנה להשקות והצעות לקמפיינים עתידיים ותוכניות לעתיד את חייבת אדם שאפשר לסמוך עליו ובמקרה שלך רצוי שזו תהיה אישה כדי להעצים עוד יותר את הכוח הנשי והאישי שלך. ההמלצה הגדולה היא לקחת מישהי שלא עושה חשבון לאף אחד ומכירה את האח הגדול היטב, למשל מישהי כמו ליהיא גרינר, ולסמוך עליה שתנער מעליך את כל מי שיעשה לך רע.

משחקי השף רשת 13 ( צילום: אור דנון )

4. להירשם לראליטי הבא:

מישהו שלא זכה כבר פלט בצחוק מריר את ההצעה הזאת שהדבר הבא שתעשי זה יהיה עוד תכנית ראליטי. האמת שזו הצעה לא רעה בכלל. הרי כבר היית בהישרדות וניצחת באח הגדול, שם גם הפגנת יכולות מרשימות כבשלנית. אז למה שלא תירשמי לעונה הבאה של "המטבח המנצח" או "מאסטר שף", ואם את חשה מחויבות מוסרית לרשת 13 אז ל-"משחקי השף"? הרי ברור שאחרי האש שספגת בבית האח הגדול, אין לך בעיה עם חום התנור או האינדוקציה במטבח!

בשורה התחתונה גל:

את הזוכה הגדולה של עונה ארוכה ומורכבת, ומגיעה לך תקופה קצרה של שקט ומנוחה. אבל אחריה את חייבת לעשות את כל ארבעת הדברים האלה או שתיעלמי מהתודעה מהר מאד. האמת? כשיש לך שישה ילדים שאוהבים אותך בבית ומיליון שקלים בבנק, אולי להיעלם מהעין הציבורית זה לא דבר כזה נורא.