שבוע בלבד אחרי שנחשפה הזוגיות של מגי טביבי ואבי כאכון, השניים כבר עשו אמש את הצעד הבא והגיעו יחד לראשונה לאירוע פומבי - כשהם מושכים את כל תשומת הלב.

מגי ואבי הגיעו לבת המצווה של ספיר נרקיס, בתו של ליאור נרקיס, שנערכה במתחם Avenue בהפקתו של משה זוהר. למרות שלמעלה מ-1,000 אורחים הגיעו לאירוע, כולל לא מעט שמות מוכרים מהביצה המקומית - מי שהפכו מיד לשיחת הערב היו מגי ואבי.

כבר לא מסתתרים

אחרי כמעט שנה שבה ניהלו את הקשר שלהם רחוק מהמצלמות, השניים כבר לא ניסו להסתיר דבר. הם הגיעו יחד, ישבו יחד כל הערב ונראו נינוחים במיוחד מול האורחים והעדשות.

עבור רבים מהמוזמנים זו הייתה הפעם הראשונה שבה ראו את השניים יחד באופן רשמי - ואין ספק שהנוכחות שלהם גנבה את הפוקוס מהאירוע עצמו.