סרוגים
כל העיניים עליהם

בלי להסתתר: מגי טביבי ואבי כאכון נחשפו יחד לראשונה

מגי טביבי ואבי כאכון, שחשפו רק לאחרונה את הזוגיות שנשמרה בסוד במשך כמעט שנה, הגיעו יחד לראשונה לאירוע פומבי - וגנבו את כל תשומת הלב בביצה. השניים נצפו צמודים במיוחד באירוע המתוקשר של משפחת נרקיס, מול מאות אורחים ועשרות מצלמות

10:57
תגובות
מגי טביבי ואבי כאכון
| מגי טביבי ואבי כאכון צילום: צילום: אור גפן

שבוע בלבד אחרי שנחשפה הזוגיות של מגי טביבי ואבי כאכון, השניים כבר עשו אמש את הצעד הבא והגיעו יחד לראשונה לאירוע פומבי - כשהם מושכים את כל תשומת הלב.

מגי ואבי הגיעו לבת המצווה של ספיר נרקיס, בתו של ליאור נרקיס, שנערכה במתחם Avenue בהפקתו של משה זוהר. למרות שלמעלה מ-1,000 אורחים הגיעו לאירוע, כולל לא מעט שמות מוכרים מהביצה המקומית - מי שהפכו מיד לשיחת הערב היו מגי ואבי.

מגי טביבי ואבי כאכון (צילום: אור גפן)

כבר לא מסתתרים

אחרי כמעט שנה שבה ניהלו את הקשר שלהם רחוק מהמצלמות, השניים כבר לא ניסו להסתיר דבר. הם הגיעו יחד, ישבו יחד כל הערב ונראו נינוחים במיוחד מול האורחים והעדשות.

עבור רבים מהמוזמנים זו הייתה הפעם הראשונה שבה ראו את השניים יחד באופן רשמי - ואין ספק שהנוכחות שלהם גנבה את הפוקוס מהאירוע עצמו.

תגובות