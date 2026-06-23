אושר החלטה הדורשת את סיום המלחמה באיראן

הסנאט האמריקני אישר ביום שלישי ברוב של 50 מול 48 החלטה דרמטית, המורה לנשיא דונלד טראמפ להסיג את כוחותיה המזוינים של ארצות הברית ממעשי האיבה נגד איראן. מדובר בהחלטה שכבר עברה מוקדם יותר החודש בבית הנבחרים ברוב של 208–215, והיא הגיעה ישירות למליאת הסנאט להצבעת "בעד או נגד" סופית.

ההחלטה עברה הודות לשיתוף פעולה חוצה מפלגות, כאשר ארבעה סנאטורים רפובליקנים הפרו את המשמעת המפלגתית והצביעו יחד עם חברי הסיעה הדמוקרטית. הארבעה הם הסנאטורים ראנד פול (קנטקי), סוזן קולינס (מיין), ליסה מרקאוסקי (אלסקה) וביל קאסידי (לואיזיאנה). אותם ארבעה סנאטורים כבר ניסו לקדם מהלך דומה בשבוע שעבר בוועדת החוץ של הסנאט, אך הוא נכשל אז בשל בעיות נוכחות בצד הדמוקרטי. מנגד, מי שסיפק הפתעה מהצד השני הוא הסנאטור המרכזי ג'ון פטרמן (פנסילבניה), שהיה הדמוקרט היחיד שהצטרף לרוב הרפובליקני והצביע נגד הצעד.

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איתות פוליטי ללא שיניים משפטיות

ההחלטה הנוכחית היא החלטה משותפת (Concurrent Resolution), ולכן היא אינה זקוקה לחתימתו של הנשיא טראמפ. עם זאת, משמעות הדבר היא גם שאין לה תוקף של חוק או כוח מעשי שבאמת יכול לכפות את עצירת הפעילות המבצעית בשטח. ההחלטה מתבססת על חוק סמכויות המלחמה משנת 1973 ומורה על נסיגת הכוחות, למעט יחידות שיהיו נחוצות באופן מיידי כדי להגן על נכסים אמריקאיים או על בעלות ברית מפני מתקפה.

למרות היעדר השיניים המשפטיות, בוושינגטון מדובר בטלטלה פוליטית משמעותית ובאיתות ברור לנשיא. זוהי קריאת התיגר הפומבית הראשונה נגד סמכותו של טראמפ כמפקד העליון של הצבא מתוך שורות מפלגתו שלו.

המהלך בסנאט מצטרף למגמה שהחלה בבית הנבחרים, שם ארבעה חברי קונגרס רפובליקנים (תומאס מאסי, בריאן פיצפטריק, טום בארט ווורן דייווידסון) חברו לכל הדמוקרטים כדי להעביר את הנוסח מוקדם יותר החודש. מההצבעה הקריטית בסנאט נעדרו שני סנאטורים רפובליקנים, דיוויד מקורמיק ומיטש מקונל, שבעבר הצביעו בעקביות נגד החלטות דומות המגבילות את סמכויות המלחמה באיראן.