בדרך לפוליטיקה? גל רובין מפתיעה: "אולי אקים מפלגה לנשים"

גל רובין ( צילום: סרוגים )

אחרי 110 ימים בבית "האח הגדול", גל רובין יצאה כמנצחת הגדולה של העונה - אך גם כאחת הזוכות השנויות ביותר במחלוקת בתולדות התוכנית. לאורך כל העונה, וגם לאחר הגמר, ספגה רובין ביקורות רבות מצד דיירים, מודחים וצופים שטענו כי ניהלה משחק מחושב והציגה את עצמה כחלשה כדי לזכות באהדת הקהל. מנגד, אלפי צופים התייצבו לצידה והובילו אותה עד למקום הראשון.

כעת, רגע אחרי הזכייה, רובין מתייחסת לביקורות, מדברת על הגעגועים לילדיה ומפתיעה כשהיא לא שוללת קריירה ציבורית בעתיד. צפו בראיון של גל רובין לסרוגים

גל רובין - צילום: ראיון לסרוגים גל רובין | צילום: צילום: ראיון לסרוגים 10 10 0:00 / 10:11

"רק באח הגדול אפשר לראות את כל התמונה"

עוד לפני שנכנסה לבית, רובין הייתה דמות מוכרת ומעוררת מחלוקת בעקבות השתתפותה ב"הישרדות" והחשיפה הרבה לחייה האישיים. לדבריה, דווקא בגלל הביקורות הרבות שהופנו כלפיה לאורך השנים, היא בחרה להיכנס לבית "האח הגדול".

"אני בטוחה שכן", אמרה כשנשאלה האם הצליחה לעשות סדר בדימוי שלה. "וזה גם למה באתי לאח הגדול. רק באח הגדול אפשר לראות את כל הדברים המחברים, את כל הבין לבין. אני מרגישה שמה שהגעתי לשמו - צלח".

"קשה לפרגן למישהו שמצליח"

אחת הטענות המרכזיות שנשמעו נגד רובין הייתה כי פעלה מתוך אסטרטגיה ברורה. גם בתוך הבית, דיירים רבים טענו כי היא "שחקנית" וכי לא תמיד הייתה אותנטית. רובין מצידה דוחה את הטענות לחלוטין.

"אני מרגישה ממש טוב עם עצמי", אמרה. "עשיתי השתדלות יום־יום, ונדרשה ממני הרבה השתדלות".

כשנשאלה כיצד היא מסבירה את העובדה שרבים מהדיירים הגיעו לאותן מסקנות לגביה, השיבה: "כשיש משחק ויש מקום ראשון ומקום שני, קשה לפרגן למישהו. קשה להגיד 'וואלה, הוא נחמד אליי, הוא לא צועק עליי, הוא מצליח להפריד בין ריב לבין החוויה'".

עוד הוסיפה: "בסופו של דבר, המקום הוכיח את עצמו. פרגון זה משהו שצריך לתרגל. זה שאתה מפרגן למישהו אחר לא מוריד ממך".

גל רובין הזוכה ( צילום: יח"צ )

"הכי התגעגעתי לילדים"

לצד המשחק, רובין הודתה כי הרגעים הקשים ביותר עבורה בבית היו הגעגועים לששת ילדיה. "סתם כרבולים בבית", סיפרה. "להעיר אותם בבוקר, לעשות להם מסאז'ים, לבשל להם. כל פעם שבישלתי בבית האח שמחתי כי הרגשתי שאני יוצרת".

לדבריה, האימהות היא חלק בלתי נפרד ממנה: "אין כיף כזה כמו לבשל לילדים שלי. יש משהו שעובד טוב באהבה שמוענקת בצורה מסוימת. זאת ההגשמה שלי".

בדרך לכנסת?

בריאיון נשאלה רובין האם היא רואה את עצמה משתלבת בעתיד בפוליטיקה - שאלה שהפתיעה אותה. "מה קורה איתכם שאתם מדברים איתי על פוליטיקה?", השיבה בצחוק. "אני לא מבינה כלום בפוליטיקה".

אלא שאז הוסיפה: "אם תצא איזו מפלגת נשים מטורפת - בכיף". רובין סיפרה כי הייתה רוצה בעתיד לעזור לנשים שעברו מסלול חיים דומה לשלה: "אולי לעשות טוב יותר לנשים שהיו במקום שלי - גרושות, יוצאות בשאלה, נשים שמתמודדות".

כשעלתה האפשרות להקים עמותה, היא הגיבה בהתלהבות: "אמן. אולי באמת".

גל רובין ( מתוך הפרק של האח הגדול, רשת 13 )

"אמהות זה לא תיק, זה בוסטר"

למרות הזכייה הגדולה והחשיפה האדירה שקיבלה, רובין מתכוונת להמשיך לעסוק בתחום האיפור והכלות. "אין דבר יותר כיף מלשמח כלות ולהיות חלק מהיום הכי משמעותי שלהן", אמרה.

לצד זאת, היא מתכננת להמשיך גם בעולם התוכן והרשתות החברתיות: "אני אשמח להשפיע טוב".

בסיום הריאיון העבירה רובין מסר לנשים ולאימהות שמנסות לשלב בין קריירה, משפחה והגשמה עצמית: "אמהות זה לא תיק, להפך - זה בוסטר ברמות. צריך לעוף על עצמנו, להגשים את עצמנו ולא לוותר על החלומות שלנו".