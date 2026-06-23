היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?

אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,

בתוספת דעה אישית עם חיוך.

זו הנקודה האדומה להיום:

אני רוצה לפנות אישית ליאיר לפיד.

למה? בגלל שהוא פנה אישית בכנסת לאריה דרעי,

וגם דיבר באופן אישי על שלושת הנכדים שלו.

בהתחלה יאיר החמיא לדרעי וציין שהוא סבא גאה-בטח לא במובן של הבייס של יאיר-

ומתח ביקורת על כך ששלושת הנכדים למשפחת דרעי "עריקים" שהוצאו נגדם צווי מעצר,

כשלפיד מבטיח שבממשלה שלו הם לא יקבלו מהמדינה שום דבר!

אז זו המורשת שלך ליש עתיד, לפיד?

יתנו יקבלו- לא יתנו לא יקבלו?(משפט מוכר, מעניין איפה שמעתי אותו בעבר).

השורה התחתונה היא שכשפוליטיקאים לחוצים בסקרים הם בדרך כלל עושים טעויות.

לפיד, אח של בנט:

אל תבטיח הבטחות לפני הבחירות שלא תוכל לקיים אחריהן,

אל תפנה לנכדים של דרעי

כשיש ילדים של מצביעים שלך שיפגעו גם הם מחקיקת האף שקל שלך,

ואל תחפש את הדרך הקלה אל כיסא ראש הממשלה.

מגיעים לשם בעבודה קשה ואחרי הרבה טעויות.

ואם אתה לא מאמין, תשאל את ביבי.

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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.

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