נפתלי בנט בתגובה ראשונה לסערה סביבו

יו"ר מפלגת "ביחד" וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הדף היום (שלישי) בצורה נחרצת את מתקפת המילים שספג מצד ראשי רשויות וגורמים פוליטיים בימין בשל התבטאויותיו בנוגע לעתיד החוות החקלאיות וההתיישבות ביהודה ושומרון. במהלך נאומו בוועידת JNS, בחר בנט לשרטט מחדש את גבולות הגזרה של עמדותיו המדיניות והביטחוניות.
"אני עדיין ימני, אבל אני לא שמוק", הצהיר בנט על הבמה בטון חריף. "להיות ימני זה לעמוד על עקרונות, לא לאפשר מדינה פלשתינית. אבל להיות ימני זה לא אומר להיות אידיוט ולצייץ בלי הרף".
"טראמפ ואני נעבוד מעולה ביחד"
מלבד העימות הפנימי בימין, בנט הפנה את הזרקור גם לזירה הבינלאומית וליחסים האסטרטגיים בין ירושלים לוושינגטון. הוא התייחס לקשר המסתמן עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, והבהיר כי למרות הגישה המשותפת, הוא יעמוד על עצמאותה המלאה של מדינת ישראל.
"טראמפ ואני נעבוד מעולה ביחד. שנינו אנשי עסקים פרגמטיים", החמיא בנט, אך מיהר להבהיר את גבולות הגזרה: "אבל ישראל אינה מדינת חסות או מדינת וסילים".
ידיים חופשיות מול חיזבאללה
בנט חתם את דבריו בהתייחסות למצב המתוח בחזית הצפונית ובדרום לבנון. הוא דרש להסיר כל מגבלה מדינית מהפעילות המבצעית של כוחות הביטחון, במטרה להביא להכרעה מוחלטת ולשינוי המשוואה מול ארגוני הטרור.
"אנחנו חייבים להגן על עצמנו בלבנון", קבע ראש הממשלה לשעבר נחרצות. "אין מצב שבו צה"ל לא יכול לחסל טרוריסטים וצריך לפעול עם יד קשורה מאחורי הגב".
תגובות
120 חברי כנסת ואף אחד לא עוצר את מכירת החיסול של המדינה הזאת בשביל הג'ובים והמקורבים של לשכת נתניהו!!!
40 שנה אני מצביעה ליכוד ובחיים לא ראיתי הפקרה כזו של המדינה בשביל שביבי והשרים המשתמטים שלו ישמרו על הכיסא שלהם!!!
גם שמעון פרס הגדול ובן גוריון הגדול נכנעו לאמריקאים. בן גוריון אמר ב 56 שלא ניסוג מסיני, ולמחרת צהל נסוג.... פרס דבר גבוה גבוה ולמחרת עשה הפוך והסביר כמה עולה גיפ