נפתלי בנט בתגובה ראשונה לסערה סביבו

יו"ר מפלגת "ביחד" וראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, הדף היום (שלישי) בצורה נחרצת את מתקפת המילים שספג מצד ראשי רשויות וגורמים פוליטיים בימין בשל התבטאויותיו בנוגע לעתיד החוות החקלאיות וההתיישבות ביהודה ושומרון. במהלך נאומו בוועידת JNS, בחר בנט לשרטט מחדש את גבולות הגזרה של עמדותיו המדיניות והביטחוניות.

"אני עדיין ימני, אבל אני לא שמוק", הצהיר בנט על הבמה בטון חריף. "להיות ימני זה לעמוד על עקרונות, לא לאפשר מדינה פלשתינית. אבל להיות ימני זה לא אומר להיות אידיוט ולצייץ בלי הרף".

"טראמפ ואני נעבוד מעולה ביחד"

מלבד העימות הפנימי בימין, בנט הפנה את הזרקור גם לזירה הבינלאומית וליחסים האסטרטגיים בין ירושלים לוושינגטון. הוא התייחס לקשר המסתמן עם נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, והבהיר כי למרות הגישה המשותפת, הוא יעמוד על עצמאותה המלאה של מדינת ישראל.

"טראמפ ואני נעבוד מעולה ביחד. שנינו אנשי עסקים פרגמטיים", החמיא בנט, אך מיהר להבהיר את גבולות הגזרה: "אבל ישראל אינה מדינת חסות או מדינת וסילים".