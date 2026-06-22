לפיד בפנייה "מרגשת" לנכדיו של אריה דרעי

ראש האופוזיציה יאיר לפיד, פנה היום (שני) באופן ישיר לנכדיו העריקים של יו"ר ש"ס אריה דרעי.

בדבריו הוא אמר: "הנכדים של אריה דרעי הולכים לגדול במציאות שונה לגמרי מכל מה שסיפרו להם שהם יגדלו בה. זו תוכנית עבודה. בממשלה הבאה לא נעביר אגורה שחוקה אחת למי שלא מלמד מתמטיקה ואנגלית.

זו לא התקפה עליכם, על דתכם, על אורח חייכם, אלא הזמנה לחיים משותפים, הזמנה ליטול חלק במשהו שכולנו מאמינים בו.

יכול להיות שאם תלמדו ותתגייסו ואחר כך תלכו ותכנסו לשוק העבודה, אתם תוכלו להעניק לילדים שלכם את כל ההזדמנויות שכל הורה רוצה להעניק לילדים שלו, של פרנסה וחיים טובים".

עוד הוסיף לפיד: "כל הדברים האלה כמובן לא אומרים לרגע שיש פה מישהו שמנסה להזיז אתכם מלהיות חרדים. אתם רוצים להיות חרדים, תהיו חרדים. זו בחירה שלכם, אין שום מזימה סודית להזיז אתכם מאורח חייכם.

בסוף זו ההצעה שאנחנו מעמידים בפני שלושת נכדיו של אריה דרעי. במקום צו מעצר, חיים שלמים מרתקים, פתוחים, שנוגעים באנשים אחרים".