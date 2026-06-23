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חדשות פוליטי מדיני

הדרמה בליכוד: "כל הח"כים מפחדים להגיד את זה בקול"

אחד מיועצו של ראש הממשלה נתניהו טוען: "כל השרים וחברי הכנסת שותקים, הם לא רוצים פריימריז, אבל מפחדים לומר זאת בקול"

10:42
3 תגובות
נתניהו
נתניהו | צילום: מרים אלסטר / פלאש90

גורם בכיר בליכוד, המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו ואחד מיועציו, התייחס היום (שלישי) למגעים הפוליטיים מאחורי הקלעים סביב סוגיית הפריימריז והמאבקים הפנימיים במפלגה.

על פי הדיווח ב'וואלה', הוא אמר כי "ראש הממשלה יגיע בסוף להבנות עם חיים כץ וישראל כץ. עם ביטן זה הרבה יותר קשה - הוא רוצה לעשות סיעה בתוך סיעה, הוא מנסה להשתלט על המחוזות. עם חיים כץ וישראל כץ הדברים יסתדרו, אבל ביטן הוא עקב אכילס".

עוד אמר המקורב כי "כל השרים וחברי הכנסת שותקים, הם לא רוצים פריימריז, אבל מפחדים לומר זאת בקול. אם יהיו פריימריז - המתפקדים יכעסו. ראש הממשלה שואף להגיע להסכמה רחבה בנושא".

ביום רביעי הקרוב תתקיים פגישה מכרעת בליכוד על עתיד המפלגה, ובעיקר על השאלה האם יבוטלו הפריימריז והמפלגה תעבור לשיטת בחירה של ועדה מסדרת.

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תגובות

3
3
נועם העצובה
לפני שעה

שיתפתי את אחותי בדאגות שלי והיא פשוט התחילה לבכות מהמצב המפחיד. המנהיגים שלנו פשוט מנותקים ופוחדים מהצל של עצמם במקום להגן על הבית שלנו. חלאס עם הפחדנות הזאת, תתפטרו כולכם ותנו לנו לחיות פה בביטחון!!!

2
ירדן - תעשו לי טובה
לפני שעה

פתחתיי הבוקר את החדשות ופשוט נקרעתי מצחוק מהפחדנים האלה בליכוד. חברי כנסת עאלק גיבורים שלא מסוגלים להתמודד מול המתפקדים של עצמם מרוב שהם כשלו בביטחון. יאללה לכו הביתה ותפנו את המקום לאנשים רציניים שיודעים להילחם ולא רק לשרוד פוליטית!?!

1
רותי
לפני שעה

נתניהו אסף סביבו חבורה של פחדנים. אלו האנשים שאמורים לדאוג לציבור???