הדרמה בליכוד: "כל הח"כים מפחדים להגיד את זה בקול"

גורם בכיר בליכוד, המקורב לראש הממשלה בנימין נתניהו ואחד מיועציו, התייחס היום (שלישי) למגעים הפוליטיים מאחורי הקלעים סביב סוגיית הפריימריז והמאבקים הפנימיים במפלגה.

על פי הדיווח ב'וואלה', הוא אמר כי "ראש הממשלה יגיע בסוף להבנות עם חיים כץ וישראל כץ. עם ביטן זה הרבה יותר קשה - הוא רוצה לעשות סיעה בתוך סיעה, הוא מנסה להשתלט על המחוזות. עם חיים כץ וישראל כץ הדברים יסתדרו, אבל ביטן הוא עקב אכילס".

עוד אמר המקורב כי "כל השרים וחברי הכנסת שותקים, הם לא רוצים פריימריז, אבל מפחדים לומר זאת בקול. אם יהיו פריימריז - המתפקדים יכעסו. ראש הממשלה שואף להגיע להסכמה רחבה בנושא".

ביום רביעי הקרוב תתקיים פגישה מכרעת בליכוד על עתיד המפלגה, ובעיקר על השאלה האם יבוטלו הפריימריז והמפלגה תעבור לשיטת בחירה של ועדה מסדרת.