הנקודה האדומה: למה שבות רענן התפלגה ממפלגתה ביום הבוחר?  

הנקודה האדומה א תמוז תשפ"ו - צילום: אולפן סרוגים הנקודה האדומה א תמוז תשפ"ו | צילום: צילום: אולפן סרוגים 10 10 0:00 / 1:08

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?