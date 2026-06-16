הנקודה האדומה: למה שבות רענן התפלגה ממפלגתה ביום הבוחר?  

היה לכם היום זמן לחדשות, אבל לא הבנתם הכל עד הסוף?
אריאל שרפר מסכם את הנקודה החדשותית היומית שמעניינת סרוגים,
בתוספת דעה אישית עם חיוך.
זו הנקודה האדומה להיום:
"קרה אסון! שבות רענן פרשה ממפלגת המילואימניקים ביום הפריימריז.
למה? "כי בעת הזו המעבר ממאבק מילואימניקי אותנטי למסגרת פוליטית פחות מתאים”. כדבריה.
עצרי רגע שבות , בואי נסביר לך משהו קטן אם לא הבנת עד היום:
הצטרפת למפלגה חדשה! מה חשבת בדיוק, שהיא לא תהיה פוליטית?
מי זה בדיוק יועז הנדל שותפך לדרך?
הקלע המוביל של אליצור חולון?
רץ למרחקים ארוכים במכביה?
הוא פוליטיקאי! ואתם הקמתם יחד מפלגה!
ועוד מתי החלטת לפרוש? ביום הפריימריז.
זה בדיוק היום שבו נבחרים למפלגה, לא פורשים ממנה!
בקיצור שבות, שבי תחת עץ רענן ותחשבי מסלול מחדש.
אולי ההחלטה שלך להקים מפלגה חדשה,
כשיש מפלגות ותיקות שבקושי עוברות את אחוז החסימה,
לא הייתה הדבר הכי טוב שעשית לאחרונה.
תזכירי לי רגע מה עשית קודם?
עזבי, לא חשוב.
יותר טוב שתתמקדי בפרויקט הבא שלך,
ואני מוכן לפרגן לך בשם מקורי בשבילו:
"המתחיל במצווה אומרים לו גמור".
סיימנו!
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הסרטון כולל תוכן סאטירי הנאמר בהומור ללא כל כוונה לפגוע.
"הנקודה האדומה"- בכל יום עם נושא חדש באתר סרוגים!
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