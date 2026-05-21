ניתוח: זו הסיבה שסמוטריץ' מצליח לעבור את אחוז החסימה

לראשונה אחרי חצי שנה, מפלגתו של בצלאל סמוטריץ' מצליחה לעבור בסקרים את אחוז החסימה. זו הסיבה

סקר המנדטים האחרון שהציג התאוששות וחזרה של מפלגת "הציונות הדתית" אל מעבר לאחוז החסימה, ממשיך לעורר עניין רב בקרב מנתחי המערכת הפוליטית. מי שבוחר לעשות סדר בנתונים ולהציג את תמונת העומק של המגזר הוא שלמה פילבר, מנכ"ל משרד התקשורת לשעבר ומי שמנהל בשנים האחרונות מעקב צמוד אחר המגמות והתנודות של הבוחר הישראלי.

בהתייחסות למצב המפלגה בסקרים האחרונים, הבהיר פילבר כי החזרה של סמוטריץ' למפת המנדטים אינה מקרית. "סמוטריץ' עובר כמעט אצל כולם", כתב פילבר, "שום דבר לא השתנה. לציונות הדתית תמיד היה רוב מוצק, רק שהיו שבחרו להתעלם ממנו".

קהל היעד שלא נדגם: "בצבא, בישיבות ובמכינות"

כדי לתמוך בקביעה זו, חשף פילבר נתון דמוגרפי מדהים הנוגע למחזור הבוחרים הצעיר ביותר בישראל – קבוצת הגיל של בני 18 עד 22, שזו תהיה עבורם הפעם הראשונה שבה הם ממששים את זכות ההצבעה שלהם לכנסת.

על פי הנתונים שמציג פילבר, בקבוצת הגיל הזו קיימים כיום כ-65,000 מצביעים פוטנציאליים אשר סיימו את מסלול לימודיהם במוסדות של החינוך הממלכתי-דתי (חמ"ד). פילבר מסביר כי מדובר בציבור שלם שכמעט ואינו מיוצג במדגמים הטלפוניים והאינטרנטיים הרגילים של חברות הסקרים.

"הם היום בצבא, בישיבות ההסדר, במדרשות, במכינות ובשירות לאומי", מפרט פילבר את מקומם של הצעירים והצעירות הללו, ומדגיש: "רובם המכריע לא נדגם בשום סקר".

מנדט שלם מהבוחרים הצעירים

המשמעות הפוליטית של נתון זה, לפי הניתוח של פילבר, היא קריטית עבור עתידו הפוליטי של בצלאל סמוטריץ' ועשויה להוות את רשת הביטחון שתמנע מהמפלגה את סכנת אחוז החסימה ביום פקודה.

"בזהירות ניתן לומר שכמחצית מהם יצביעו כמו הוריהם למפלגת הציונות הדתית", מעריך פילבר ומסכם את כוחו של דור העתיד של המגזר בקביעה חד-משמעית: "רק הבוחרים ראשונה נותנים כמעט מנדט שלם לסמוטריץ'".