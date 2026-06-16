ביום הפריימיריז: שבות רענן פורשת ממפלגת 'המילואימניקים'

טלטלה פוליטית משמעותית במפלגת המילואימניקים בראשות יועז הנדל, דווקא ביום החשוב ביותר של התנועה מאז הקמתה. עו"ד שבות רענן, שותפתו הבכירה של הנדל להקמת המסגרת הפוליטית ודמות דומיננטית במאבקי המשפחות המגויסות, הודיעה הבוקר (שלישי) במפתיע על פרישתה מהתמודדות בבחירות הפנימיות (הפריימריז) המתקיימות היום.

רענן, שהובילה בשנתיים האחרונות הישגים מול משרד האוצר ומערכת הביטחון, שיגרה מכתב מפורט וגילוי לב למתפקדי התנועה בו הסבירה את המניעים שהובילו אותה להחלטה הדרמטית הזו ברגע האחרון. "מתוך אחריות עמוקה למאבק הציבורי שלנו וחיפוש הנתיב המדויק ביותר להמשך הדרך, אני מודיעה היום על החלטתי לפרוש מהתמודדות בפריימריז של מפלגת המילואימניקים", פתחה רענן את דבריה.

מנשות המילואמניקים אל הזירה הפוליטית

במכתבה חזרה רענן אל תחילת הדרך הציבורית שלה, שהחלה עם פרוץ המלחמה הממושכת, אז הקימה יחד עם נשים נוספות את "פורום נשות המילואמניקים" ונלחמה על המעטפת הכלכלית והרווחתית למשפחות. "המסירות ותחושת השליחות שאין כמותן, לצד המעטפת והמענים שאני הובלתי, מאפשרים להנהגת מדינת ישראל לנצל את הערבות ההדדית והאחריות שלנו, ולא לדאוג להחלפה תחת האלונקה", כתבה רענן כשהיא מציפה את התסכול המוסרי שהניע אותה. "כששמעתי עוד ועוד חבר׳ה שכבר מאבדים אחיזה בריאה בעבודה ובמשפחה, הבנתי שהעוול פה חמור ברמה המוסרית, התורנית, וגם ברמה הביטחונית-אסטרטגית".

לדבריה, ההחלטה לחבור ליועז הנדל ולהקים תנועה פוליטית נולדה מתוך רצון להציב אלטרנטיבה אמיתית לנבחרי הציבור הקיימים, שלא סיפקו פתרונות אמיתיים לסוגיית נשיאת הנטל וחוק הגיוס. "הצטרפתי ליועז הנדל להובלת תנועת המילואמניקים, כדי להוביל קול ימני-אמוני ונשי ברור שדורש להגן על הבית", הסבירה, והוסיפה כי המטרה הייתה להוציא את המערכת "מהקונספציה הפוליטית שמאפשרת להיסחט על ידי כוחות לא ציוניים".

"המסגרת הפוליטית פחות מתאימה"

רענן הבהירה כי השאיפה שלה הייתה לייצר כוח פוליטי חדש, נקי ומחבר שיעניק בית לציבור הציוני-דתי והימני שמחפש ייצוג אותנטי, אך השבועות האחרונים של קמפיין הבחירות הפנימיות הביאו אותה לחשב מסלול מחדש. "במהלך השבועות האחרונים בפריימריז, נוכחתי לדעת כי בעת הזו המעבר ממאבק מילואמניקי אותנטי למסגרת פוליטית – פחות מתאים להגשמת התקווה הזו", הודתה בכנות. "כדי להביא את קולן של המשפחות המגויסות בצורה האפקטיבית ביותר, הגעתי למסקנה שעלי לחפש נתיב מדויק יותר עבורי".

למרות הפרישה המפתיעה, רענן הקפידה להודות ליו"ר המפלגה: "אני רוצה להודות ליועז על האמון והדחיפה להצטרף למערכה הפוליטית, על ההתגייסות למען עם ישראל, ומצדיעה לגדוד המדהים והחשוב שהקים".

בסיום מכתבה, וכשהיא מותירה אחריה שורה של מתפקדים שהתגייסו עבורה, בחרה רענן לחלק המלצות פוליטיות לקלפי שנפתחת היום וקראה להצביע לרון פרץ, שהוביל איתה את המאבקים בכנסת, ולצידו לשלמי דמרי וסנדרה אלון, שלדבריה ראויים להיות בחוד החנית של התנועה. רענן חתמה את המכתב בהבהרה כי המחויבות שלה לשליחות הציבורית נותרת איתנה, וכי תמשיך לפעול למען חוק גיוס הגון וממשלה ציונית רחבה.