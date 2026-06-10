בעקבות הסקרים: יועז הנדל בהחלטה על עתידו הפוליטי

המערכת הפוליטית מתחילה להעלות הילוך לקראת הבחירות הקרובות, והשר לשעבר יועז הנדל מבהיר כי הוא מתכוון לקחת חלק מרכזי בעיצוב המפה ובבניית הגושים החדשים. בראיון שהעניק הבוקר (רביעי) לרדיו 103FM, שיתף הנדל בתוכניותיו הפוליטיות והצהיר כי הוא פועל באופן אקטיבי מאחורי הקלעים כדי לייצר איחודים משמעותיים שימנעו בזבוז קולות.

"אני בשיח עם כולם", חשף הנדל בפתח דבריו, והגדיר את תפקידו המרכזי בעת הזו. "אני אחראי על דבר אחד, אני אחראי לבצע חבירות פוליטיות כדי שיהיה כוח פוליטי משמעותי".

"לשחק סביב אחוז החסימה זה מסוכן"

הנדל התייחס בדבריו לחשש הקיים במרכז-ימין מפני ריצה של מפלגות קטנות שעלולות שלא לעבור את אחוז החסימה, והבהיר כי למרות התמיכה הציבורית שהוא מזהה, הוא ינהג באחריות פוליטית מלאה ולא ייקח סיכונים מיותרים.

"אני מבין שלשחק סביב אחוז החסימה זה מסוכן", הסביר השר לשעבר. "אנחנו רואים את המתלבטים, אני יודע שהם איתנו ואני צריך להביא אותם אליי, אבל אני לא אקח את הסיכון. אנחנו צריכים להיות כוח מכריע שמוודא שבממשלה הזו אין חרדים וערבים, מפלגות כאלה".

חיבורים מדויקים ונטולי אגו בין מילואים למילואים

לסיום, מתח הנדל ביקורת נוקבת על התנהלות הממשלה הנוכחית וטען כי הדרך היחידה להביא לשינוי במדינה היא באמצעות ויתור על משחקי כבוד ואיחוד שורות מהיר של כלל הכוחות המרכזיים בשטח.

"אני חושב שככה או ככה יש הרבה כוחות קטנים שלא מספיקים לבדם וצריך לאחד כוחות כדי לוודא שאנחנו לא משחזרים את מה שאנחנו רואים עכשיו, הביזיון הזה", תקף הנדל בחריפות. "אסור שזה יקרה. אני עובד כל הזמן, בין מילואים למילואים, כדי לייצר חיבורים מדויקים, אידיאולוגיים ונטולי אגו. אני אחראי על מה שקורה במדינת ישראל כמו אחרים".