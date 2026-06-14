בתקופה האחרונה, נחשף הצופה הישראלי לדיווחים מפורטים מדי על המתרחש בחדרי חדרים בארה"ב ושומע בתוך ביתו ולעיתים בשעות שילדיו הקטנים עוד ערים מילים חריפות וגסות בלי צנזורה ומסננים שמקורם בשפתו הבוטה והשכונתית של נשיא ארצות הברית.

טראמפ ונתניהו ביחסים טובים ( צילום: עמוס בן גרשום/ לע״מ. )

אם הורים חושבים לתומם שאין לשפה הגסה והוולגרית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחיר כבד לנפש הילד והשפעה ניכרת בשטח-הם טועים טעות חמורה! הקללות הלא מצונזרות, שהן חלק מתופעה רחבה במדיה העולמית המכונה "חוסר נימוס תקשורתי" או "אלימות מדיה" (media Incivility), עלולות להפוך להרגל של הילדים ששמעו אותן ולהתפרץ בשטח בוויכוח בכיתה או בטיול שנתי מהנה. מחקרים פסיכולוגיים ותקשורתיים מצביעים על קשר ישיר ומדאיג בין חשיפה לשפה גסה ותוקפנית במדיה לעלייה באלימות מילולית מפי ילדים. המדע מסביר זאת באמצעות מנגנון ה"הטרמה הקוגניטיבית" (Priming), הנוצר כתוצאה מחשיפה לשיח בוטה ואלים בתכנים משודרים המעוררים במוח קשרים אסוציאטיביים של כעס ועוינות. כתוצאה מכך, ילדים מפרשים סיטואציות חברתיות יומיומיות ותמימות בצורה שלילית ומגיבים לסביבתם הקרובה באגרסיביות. ממש כמו טראמפ.

הורים מתוסכלים ( שאטרסטוק )

"ה- F פקטור"

ההשפעה השלילית מחריפה בשל תהליכי למידה חברתית, כאשר ילדים נוטים לחקות דמויות ציבוריות, מרואיינים או מגישים המשתמשים בשפה בוטה מבלי שהם נושאים בהשלכות שליליות, וחושבים לתומם שהתנהגות כזו לגיטימית. חשיפה יומיומית לאלימות מילולית ולתכני אלימות פיזית, מובילה ל"הקהיית רגישות" (Desensitization). זהו תהליך שחיקה רגשי בו שפה פוגענית שנחשבה בעבר לחריגה הופכת לנורמה מקובלת. העכבות החברתיות שריסנו אותה בעבר נשחקות, ומנקודה קריטית זו קצרה הדרך לאימוץ סגנון דיבור אלים בבית ובכיתה, לטלפונים מודאגים מהמורים ולענישה קולקטיבית לכל הכיתה במקרים קיצוניים.

האפקט מתעצם עוד יותר כאשר מהדורות החדשות משלבות בתוכן עימותים מילוליים מתוך רשתות חברתיות כמו טיקטוק וטוויטר. שילוב זה יוצר אצל הילד חיבור מיידי בין התוכן החדשותי לבין הכלים הזמינים לו להגבה אלימה בלחיצת כפתור (Flaming), והתוצאה היא העצמה רגשית שלילית בהעברת האלימות מהמסך אל החיים עצמם.

צלמו ושמרו: עצות להורים כשהמסכים מקללים

מה שחשוב להורים לדעת: