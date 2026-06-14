בתקופה האחרונה, נחשף הצופה הישראלי לדיווחים מפורטים מדי על המתרחש בחדרי חדרים בארה"ב ושומע בתוך ביתו ולעיתים בשעות שילדיו הקטנים עוד ערים מילים חריפות וגסות בלי צנזורה ומסננים שמקורם בשפתו הבוטה והשכונתית של נשיא ארצות הברית.
אם הורים חושבים לתומם שאין לשפה הגסה והוולגרית של נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מחיר כבד לנפש הילד והשפעה ניכרת בשטח-הם טועים טעות חמורה!
הקללות הלא מצונזרות, שהן חלק מתופעה רחבה במדיה העולמית המכונה "חוסר נימוס תקשורתי" או "אלימות מדיה" (media Incivility), עלולות להפוך להרגל של הילדים ששמעו אותן ולהתפרץ בשטח בוויכוח בכיתה או בטיול שנתי מהנה.
מחקרים פסיכולוגיים ותקשורתיים מצביעים על קשר ישיר ומדאיג בין חשיפה לשפה גסה ותוקפנית במדיה לעלייה באלימות מילולית מפי ילדים. המדע מסביר זאת באמצעות מנגנון ה"הטרמה הקוגניטיבית" (Priming), הנוצר כתוצאה מחשיפה לשיח בוטה ואלים בתכנים משודרים המעוררים במוח קשרים אסוציאטיביים של כעס ועוינות. כתוצאה מכך, ילדים מפרשים סיטואציות חברתיות יומיומיות ותמימות בצורה שלילית ומגיבים לסביבתם הקרובה באגרסיביות. ממש כמו טראמפ.
"ה- F פקטור"
ההשפעה השלילית מחריפה בשל תהליכי למידה חברתית, כאשר ילדים נוטים לחקות דמויות ציבוריות, מרואיינים או מגישים המשתמשים בשפה בוטה מבלי שהם נושאים בהשלכות שליליות, וחושבים לתומם שהתנהגות כזו לגיטימית. חשיפה יומיומית לאלימות מילולית ולתכני אלימות פיזית, מובילה ל"הקהיית רגישות" (Desensitization). זהו תהליך שחיקה רגשי בו שפה פוגענית שנחשבה בעבר לחריגה הופכת לנורמה מקובלת. העכבות החברתיות שריסנו אותה בעבר נשחקות, ומנקודה קריטית זו קצרה הדרך לאימוץ סגנון דיבור אלים בבית ובכיתה, לטלפונים מודאגים מהמורים ולענישה קולקטיבית לכל הכיתה במקרים קיצוניים.
האפקט מתעצם עוד יותר כאשר מהדורות החדשות משלבות בתוכן עימותים מילוליים מתוך רשתות חברתיות כמו טיקטוק וטוויטר. שילוב זה יוצר אצל הילד חיבור מיידי בין התוכן החדשותי לבין הכלים הזמינים לו להגבה אלימה בלחיצת כפתור (Flaming), והתוצאה היא העצמה רגשית שלילית בהעברת האלימות מהמסך אל החיים עצמם.
צלמו ושמרו: עצות להורים כשהמסכים מקללים
מה שחשוב להורים לדעת:
- צפייה בשיח בוטה משנה את הדרך שבה ילדים מפרשים את המציאות וגורמת להם לראות באירועים רגילים בבית או בבית הספר "התקפה" נגדם. כאשר הם עדים לשפה "מלוכלכת" בטלוויזיה ללא התערבות הורית או הסבר ערכי, הם מבינים שזהו כלי יעיל להשגת מטרותיהם. חשיפה קבועה לתופעה מסוכנת זו, שוחקת את המצפן המוסרי של ילדים והדבר בא לידי ביטוי במילים מזעזעות שהופכות למרבה הצער חלק טבעי מהדיבור היומיומי.
- מומלץ להורים לפקח מרחוק על תכנים, להעביר ערוץ המשדר תוכניות עם שיח גס ללא צנזורה ולתווך לילדים באופן אקטיבי מדוע "שפה גסה במסך" אינה מקובלת בבית ומחוצה לו.
- כדאי מאד להגביל את זמן החשיפה למסכים ורשתות חברתיות לכמה שעות בודדות ולא רציפות בכל יום, ולקיים עם ילדים בוגרים דיון רציני בגובה העיניים על התוצאות ההרסניות של חשיפה לאלימות לסוגיה השונים ללא חסינות נפשית ומוסריות בסיסית שתגרום לילד להתרחק בעצמו מתכנים שליליים אלה.
בשורה התחתונה: גם אם נשיא ארה"ב מרשה לעצמו ביום הולדתו וגם סתם ביום ראשון לקלל חופשי(בתנאי שהוא אינו נמצא בבית תפילה והכומר מכניס לו מרפק בצלעות בחשאי), חשוב שכל הורה ישכיל להתנהל נכון בחירום ושגרה, ויימנע מילדים חשיפה לתכנים שיהפכו אותם לגרסה מקומית מקללת ומקולקלת, של דונלד טראמפ.
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