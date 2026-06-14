טראמפ זועם: 'העסקה במרחק שעות, לביבי אין פאקינג שיקול דעת'

הנשיא טראמפ שוחח עם רשתות תקשורת אמריקאיות, ויצא באמירות לא פחות ממהממות נגד ראש הממשלה נתניהו, והתקיפה בלבנון.

בשיחה עם פוקס ניוז, זעם הנשיא טראמפ והתייחס בכעס לא מבוטל לפעילות הישראלית: "עסקה יכול לקרות תוך שעתיים, או שלוש, דיברתי עם נתניהו, אמרתי לו 'מה לעזאזל אתה עושה?!' ".

על פי דיווחים נוספים בתקשורת האמריקאית, הבית הלבן מנהל קרב בלימה משמעותי בניסיון למנוע מאיראן לצאת למתקפת תגמול נגד ישראל, בעקבות התקיפה בדאחיה.

על פי דיווחים נוספים, טראמפ הגיב בזעם משמעותי במהלך שיחות עם כתבים, וצוטט מתבטא בחריפות: "למה שביבי יצא למתקפה כזו?! זה מאוד הרגיז אותי, לא האמנתי שזה קורה, אין לו שום פאקינג שיקול דעת!".

טראמפ חזר על טענותיו אותן שטח ברשתות החברתיות כי "חיזבאללה ירו ופגעו באמצע שום מקום. אף אחד לא נפגע. ואז הוא חייב לעשות את ההתקפה הזו ועוד בביירות".

בנוסף לאותם דיווחים, טראמפ צוטט טוען כי עסקה עם איראן הייתה במרחק זמן קצר ביותר, וכי התקיפה הישראלית בביירות שיבשה את המגעים ברגע האחרון.