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הסחיטה האיראנית: טראמפ משדר פאניקה והמשטר מגביר להבות

טראמפ ממשיך לטעון כי הסכם איראני נמצא במרחק נגיעה וחמק ברגע האחרון בין אצבעותיו, המשטר האיראני מנצל את המצב

19:29
1 תגובות
דונלד טראמפ, מוג'תבא חמינאי
דונלד טראמפ, מוג'תבא חמינאי | צילום: ללא קרדיט, אילוסטרציה AI

הנשיא טראמפ מתראיין בקדחתנות ברשתות התקשורת בארה"ב והעולם, ומשדר מוכנות לתת כמעט הכל בדרך להסכם עם איראן, ומנהל ברגעים אלה מאמץ בלימה לתגובה איראנית נגד ישראל, המשטר מצידו מגביר את הלהבות, ייתכן בניסיון לגרור עוד וויתורים והטבות מהבית הלבן לפני שהדיו בכלל עלתה על ההסכם בין הצדדים.

בעקבות התקיפה הישראלית בביירות, מיהר טראמפ לרוץ לרשתות התקשורת ולהתנער מהתקיפה, ואף לזרוק בוץ לעבר ישראל ולטשטש את זכותה להגנה עצמית, עם אמירות כמו "המתקפה של חיזבאללה לא פגעה בכלום, אף אחד לא נפגע או נפצע" כסיבה לכך שישראל לא הייתה צריכה להגיב.

באותו זמן, המשטר האיראני הולם בתופי המלחמה, ככל הנראה בניסיון להלחיץ את הנשיא שמראה כבר שבועות סימני מחנק סביב הסכסוך עם איראן, בכיר במשטר האיראני, ראש ועדת הביטחון הלאומי של הפרלמנט האיראני הצטרף לאיומים נוספים מהשעות האחרונות והודיע כי "תגובה חזקה מגיעה" בעקבות התקיפה הישראלית בביירות.

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משה אריה15:17

תגובות

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ח.
לפני 23 דקות

טראמפ מצטייר כיום כנמושה רופסת, בוגדני וטיפש. האירנים כבר לגמרי מזלזלים בו ובאמריקה.