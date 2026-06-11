אדם חכם מאד שלמרבה הפלא אף אחד לא זוכר איך קוראים לו, אמר פעם שהחיים דומים למזנון חופשי. כל מה שצריך לעשות זה לקחת מכל דבר קצת למלא צלחת ולאכול כפי יכולתך. כשילדים יוצאים לדרך עצמאית אחרי המשחקים בגן והולכים לבית הספר הם חושבים שכל העולם הוא גן השעשועים שלהם, ואף אחד לא יוריד אותם מהנדנדה כי אין תור וכולם מוצאים את המשחק שהם רוצים.

זמר ישראלי חכם, שלמה ארצי שבהחלט זוכרים את שמו, ולזכותנו ייאמר שהוא עדיין ממלא אולמות ומצמיד את הכיתוב "SOLD OUT" למופעי קיץ עד היום הזה, שר באחד משיריו המפורסמים עם דודו טסה שאדם "צריך שתהיה לו מילה, מקום בעולם , אהבה לא נשכחת. וקול אמיתי לתפילה ורגע מושלם כדי לתת ולקחת. ולא לפחד מהפחד". כה אמר שלמה החכם. חכם הרבה, הרבה חכם. אבל לפעמים כשילדים מתבגרים והתמימות מתחלפת בציניות, החברה השופטת והמבקרת מתחילה להציב גם למזדנבים מאחור במרוץ החיים אתגרים קשים מדי, ולפעמים הכי קל לפחד ואין חשק להתמודד או להתמרד.

גשר צר מאד ( (צילום: שאטרסטוק) )

רבי נחמן מברסלב אמר הרבה דברים חכמים בחייו שייסדו חסידות סוחפת בריקודים בצמתים סביב טרנזיטים, אבל דווקא את דבר החכמה שהולחן והפך לשיר חובה בכנסים של ארגונים מגשרים על פערים, "כל העולם כולו גשר צר מאד.. והעיקר לא לפחד כלל", לא הרבה אנשים מבינים כמו שצריך ומי שכן יכול לשנות את חייו לטובה.

עצרתם פעם באמצע גשר להולכי רגל מעל כביש והסתכלתם למטה? אם לא, אני ממליץ בחום לעשות את זה. אם במקרה יחלפו מתחת לגשר אוטובוס או משאית, תרגישו לרגע כאילו אתם "עפים" מעליהם במהירות-על בדרך אל היעד הבא ושמישהו ינסה לעצור אתכם.

זה בדיוק מה שהייתי נוהג לעשות, בתור ילד חולמני וקצת חנוני בגשר שליד הבית של סבא שלי, ולרגע אחד הרגשתי כמו סופרמן או פיטר פן. הראשון, לא היה מהעולם הזה ועף להציל את כולם. השני, החליט לא להתבגר אף פעם ועף מארץ לעולם-לא לחטוף ילדים שהלכו לאיבוד ולהיות המפקד שלהם לפני שהתאגידים הפיראטים יטביעו להם את כל החלומות.

לא קל להיות פה ילד בשנים האחרונות. קודם מגיפה, אחר כך מלחמה שנמשכה שנתיים, ואחרי זה שלושה סבבים(נכון לעכשיו) של מלחמה עם מדינה רחוקה ושליטים מטורפים שנלחמים עם מדינה חזקה בהרבה ובראשה מנהיג חלש לעיתים שמחליט כמו ישראלי לא להחליט. אם מדובר בילדים שגרים בצפון הארץ, אז החיים שלהם בשנה האחרונה דומים לסרט אימה עם קצת צחוקים.

בין ספרים לכדורגל ( צילום: אילוסטרציה A.I )

בין פתיחת שבוע הספר לתחילת המונדיאל השבוע, חשוב להדגיש את המסר העיקרי לילדים וחולמים משני האירועים האלה: כל אחד יכול לספר את הסיפור שלו ולהבקיע שער אם ירצה. בניגוד לבגרות במתימטיקה, בסיפורים ובמגרשים חשובה התוצאה לא פחות מהדרך, אבל כדי להגיע לתוצאה הרצויה מוכרחים לשמור כל הזמן על גישה חיובית ובשכנוע עצמי להגיע ליעד.

עוף על החיים בלי פחד ( צילום: אריאל שרפר )

העיתונאי והסטנדאפיסט חנוך דאום, שאולי לא תראו אותו בדוכני שבוע הספר אבל הוציא לאור שני ספרים מצחיקים בטירוף, כתב לי בהקדשה בכתב ידו בדף הראשון של ספרו "החיים הם תקופה קשה": "עוף על החיים בלי פחד".

מדי פעם כשאני חייב לצחוק ולהתעודד, אני פותח את הספר הזה ומבין את מה שאמר רבי נחמן. זה צר ולפעמים מפחיד ללכת על גשר, אבל חייבים לזכור שלא לפחד כלל זה הכלל הכי חשוב בחיים. ולכן בחיים אל תתנו לאף אחד להפחיד אתכם בדרך להגשמת חלומותיכם.

כי כמו ששר עקיבא וצדק: "רק אל תפחד ליפול.. רק אל תפחד לגדול.. כל עוד לא הפסקת לחלום, אתה מנצח. כי יש בך הכל". וזה הכל.