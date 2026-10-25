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הפרקליטות ערערה על עונש של שנה לאב שחנק תינוק עד לאובדן הכרה

פרקליטות המדינה הגישה ערעור לבית המשפט העליון על עונש של שנת מאסר שהוטל על אב שהורשע בהתעללות חמורה בבנו התינוק. האב נהג במשך חודשים לתקוף את בנו באמצעות צביטות, נשיכות וטלטולים, וכאשר התינוק בכה בערב היה מניח שתי אצבעות על צווארו עד שאיבד הכרה למספר שניות והפסיק לבכות. בית המשפט קבע כי האב השתמש בחניקה עד לאובדן הכרה כשיטה להרדמת התינוק. הפרקליטות טוענת כי העונש אינו הולם את חומרת המעשים, וכי האב העמיד את התינוק בסכנת חיים ממשית. בית המשפט המחוזי קבע מתחם ענישה של שנתיים עד ארבע שנים, אך החליט לחרוג ממנו וגזר 12 חודשי מאסר, בעוד הפרקליטות ביקשה חמש שנים. הפרקליטות מבקשת להחמיר בעונש באופן ניכר.