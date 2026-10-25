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כתב אישום נגד אב שתקף תינוקת בת חודש וגרם לה שברים ודימומים

פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום נגד אב בן 26 מהדרום, שתקף במספר הזדמנויות את בתו התינוקת כשהייתה בת חודש בלבד. התקיפות גרמו לתינוקת חבלות חמורות ומסכנות חיים, כולל שברים רבים בצלעות וברגליים ודימומים פנימיים. התינוקת אושפזה במצב קשה כשהיא מורדמת ומונשמת במשך כחמישה ימים, ונזקקה להחדרת נקז לחזה ולקיבוע הירך שנשברה. לאב מיוחסות עבירות של תקיפת קטין על ידי אחראי הגורמת לחבלה חמורה. כתב האישום הוגש לבית המשפט המחוזי בבאר שבע.