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טראמפ בעצרת בג'ורג'יה: "98% מהסומלים בארה"ב לא עובדים, הם גונבים"

הנשיא טראמפ השמיע התבטאויות במהלך עצרת בחירות בג'ורג'יה. על מהגרים סומלים: "לוב, תימן, האיטי, סומליה - אני קורא להן מדינות מחורבנות. למה אנחנו תמיד צריכים לקלוט אנשים ממדינות מחורבנות? למה אנחנו לא יכולים לקלוט אנשים מנורווגיה, משוודיה ומדנמרק? 98% מהסומלים שנמצאים כאן כיום לא עובדים. הם לא צריכים לעבוד, כי הם גונבים כל כך הרבה. לכולם יש מרצדס. יש להם מנת משכל נמוכה, והם חיים טוב יותר מכם." טראמפ גם טען כי "דנמרק נתנה לנו את גרינלנד" וכי ארה"ב "השיגה את גרינלנד וונצואלה בלי לשלם אגורה". בנוסף אמר כי "כדי להיות אומה גדולה, אנחנו צריכים להחזיר לדת שלנו מעמד חזק הרבה יותר" וכי "המדינה שלנו מרוויחה מאות מיליארדי דולרים בזכות מה שהתרחש במזרח התיכון".