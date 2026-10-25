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17 חשודים נעצרו ברהט ובפזורה הבדואית, נתפסו נשקים וכרבע מיליון שקל

שוטרי מחוז דרום ולוחמי מג"ב עצרו 17 חשודים ברהט וביישובי הפזורה הבדואית במהלך השבוע האחרון, במסגרת פעילויות נגד גורמים המעורבים בסכסוכים פליליים בין משפחות. במהלך הפעילויות נתפסו שישה אקדחים, ארבעה רובים מסוג M-16, חלקי נשק, תחמושת צה"לית גנובה וכ-275 אלף שקל במזומן. בין הנעצרים חשוד תושב תל שבע שנתפס כשברשותו אקדח טעון ודרוך עם כדור בקנה, מוכן לירי. החשודים הועברו לחקירה בתחנות רהט, ערוער והעיירות.