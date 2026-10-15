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משרד הבריאות מפעיל מענה נפשי לנפגעי האירוע ברמת הגולן

משרד הבריאות פועל למתן מענה רפואי ונפשי לנפגעי האירוע הקשה סמוך לקיבוץ יפתח ברכס רמים, למשפחותיהם ולתושבי האזור. במרכז הרפואי זיו נפתח אתר לטיפול בנפגעי דחק עם צוות ייעודי לבריאות הנפש של ילדים ובני נוער. מרכזי החוסן גליל מזרחי וגליל מערבי פועלים בשיתוף הרשויות המקומיות ומשרד החינוך למתן סיוע נפשי ראשוני לתלמידים, למשפחות ולקהילה. צוותי החוסן פועלים בשטח ובבתי הספר. המשרד מזכיר כי ניתן לפנות למרכזי החוסן ולמוקדי החירום והתמיכה הרגשית של קופות החולים לקבלת סיוע נפשי.