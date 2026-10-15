מבזק חדשות סרוגים

משבר ביהדות התורה: אשר נפגש עם גולדקנופף על רקע איומי גור להחרים את הבחירות

יו"ר יהדות התורה יעקב אשר נפגש היום עם משנהו משה גולדקנופף על רקע איומי חסידות גור להחרים את הבחירות אם לא ייענו דרישותיה. גולדקנופף מתכוון להימנע מהצבעה על הקמת ממשלת איזנקוט בשל הנתק מנתניהו, ואשר מעוניין בעמדה אחידה. איומי החרם מלמדים כי למרות הגידול הטבעי, הערכות במפלגה הן שבמקרה הטוב תישאר על 7 מנדטים, אחרת גור היו רצים לקלפיות כדי להכניס את נציגם השני המשובץ במקום ה-8. הקמפיין מתואר כמסוכסך ולא אפקטיבי.