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משרד הבריאות מבטל הנחיה לאתרים חלופיים בבתי ספר בקריית אתא

משרד הבריאות הודיע על ביטול ההנחיה לקיום לימודים באתרים חלופיים בשני בתי הספר התיכון החברתי וביה"ס ארזים באזור התעשייה בקריית אתא. ההחלטה התקבלה בעקבות נתוני ניטור סביבתי המצביעים על ירידה בריכוזי הבנזן באוויר לערכים הנמוכים מהתקן. ההנחיה ניתנה אתמול בעקבות חריגות בריכוזי הבנזן על רקע עבודות תחזוקה במפעלי בז"ן באזור. הלימודים בשני בתי הספר יחזרו לסדרם החל ממחר, יום שלישי, 13 באוקטובר 2026. המשרד ימשיך לעקוב אחר נתוני הניטור הסביבתי מדי יממה בתיאום עם המשרד להגנת הסביבה.