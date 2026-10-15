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בית המשפט דחה ערעור רופא והותיר התליית רישיון ל-5 שנים

בית המשפט המחוזי בירושלים דחה את ערעורו של גיא רופא, מומחה נשים ומיילדות, על החלטה להתלות את רישיונו לחמש שנים. בפסק דין תקדימי, בית המשפט קבע לראשונה כי רופא אינו רשאי להימנע ממסירת רשומות רפואיות בטענה לחיסיון כנגד הפללה עצמית, שכן מדובר במסמך סטטוטורי שעריכתו מחויבת בדין. בית המשפט מתח ביקורת על רופא שממשיך להציג עצמו כמטפל למרות ההתליה. משרד הבריאות הדגיש מדיניות אפס סובלנות כלפי פגיעה במטופלים, במיוחד בתחום עבירות מין.