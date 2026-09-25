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מדינות נוספות אוסרות טיסות איראניות בעקבות סנקציות אמריקאיות

מספר מדינות אסרו טיסות של חברות תעופה איראניות בעקבות סנקציות אמריקאיות על סקטור התעופה האיראני. גאורגיה אסרה את כל הטיסות האיראניות החל מ-21 בספטמבר, ואזרבייג'ן אסרה עליהן החל מ-22 בספטמבר. בעיראק הושעו הטיסות האיראניות לבגדאד, וגם שדה התעופה בנג'ף - העיר הקדושה לשיעים - הודיע על הפסקת הנחיתות וההמראות בקווים לאיראן. שדה זה היה האחרון בעיראק שקיבל טיסות איראניות. מקורות איראניים לא פוסלים אפשרות שהשלב הבא יהיה מצור יבשתי - חסימת מעברי גבול יבשתיים בין איראן לשכנותיה.