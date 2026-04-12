הערכה בישראל: הסלמה מדאיגה ב-48 השעות הקרובות

בישראל מעריכים כי ב-48 השעות הקרובות, צפויה הסלמה מדאיגה בזירה הצפונית. חיזבאללה ינסה להגביר את ירי הרקטות בצורה משמעותית

עשרות רקטות מלבנון שוגרו אתמול (שבת) לעבר שטח ישראל, כאשר במערכת הביטחון מעריכים כי האש בגבול הצפוני צפויה להתגבר ביומיים הקרובים.

בעקבות הערכות אלו ל-48 שעות של הסלמה, בוטלו הלימודים ביישובים צמודי גדר שהיו אמורים להתחדש היום במתכונת מצומצמת, כך דווח בחדשות 12.

נזכיר כי בשבוע שעבר, ראש הממשלה נתניהו הודיע על פתיחה במשא ומתן מול לבנון.

במהלך הלילה דיווחו בלבנון, כי כוחות של צה"ל פועלים בעיירה בינת ג'בל - העיר השנייה בגודלה במחוז א-נבטיה, בגזרה המרכזית בדרום לבנון.

העיר ממוקמת קילומטרים בודדים מגבול ישראל, מול אביבים וברעם. אם הדיווחים נכונים, זו הפעם הראשונה בה כוחות של צה"ל מתמרנים בתוך העיר מאז מלחמת לבנון השנייה.



