מרגש: השיר החדש של אהרן רזאל והרב שלמה כ"ץ - "ועשו לי מקדש"

עשרים שנה אחרי האלבום המשותף "כשושנה", שני ענקי הנשמה חוזרים לשתף פעולה בסינגל חדש: "ועשו לי מקדש". רזאל: "האלשיך הקדוש מדייק - השכינה היא בתוך הלב של כל אחד מאיתנו"

יש מפגשים שמרגישים כמו חזרה הביתה. המוזיקאי והיוצר אהרן רזאל, מחלוצי "המוזיקה היהודית המתחדשת", משחרר היום (שני) סינגל חדש ומעורר השראה בו הוא מארח את ידידו הקרוב, הזמר והרב שלמה כ"ץ.

השיר החדש, "ועשו לי מקדש", מבוסס על הפסוק המכונן מפרשת תרומה: "וְעָשׂוּ לִי מִקְדָּשׁ וְשָׁכַנְתִּי בְּתוֹכָם". דווקא בימים המורכבים שעוברים על עם ישראל, כשהלב מחפש עוגן של נחמה ואמונה, הניגון של רזאל מבקש להזכיר את הקשר הבלתי אמצעי עם הבורא.

מהסמטאות של צפת - לחתונה של הבן

הניגון, כך מתברר, המתין שנים ארוכות במגירה. הוא נולד בין הסמטאות הציוריות של צפת, אך נשמר במעגל המשפחתי הקרוב בלבד. "הקלטתי את השיר לראשונה לכבוד חתונת בני הבכור", מספר רזאל. "כעת, עם הולדת נכדי הראשון, הרגשתי שהגיעה השעה להוציא את הניגון מהכוח אל הפועל ולשתף אותו עם כולם".

רזאל שואב השראה מדברי ה'אלשיך' הקדוש, המדייק בלשון הפסוק: "הקב"ה לא מבקש לשכון 'במקדש', אלא 'בתוכם' – בתוך הלב של כל אחד ואחד מאיתנו. זהו העומק האמיתי של השכינה".

סגירת מעגל של עשרים שנה

הבחירה לארח את הרב שלמה כ"ץ אינה מקרית. לפני כמעט שני עשורים הוציאו השניים יחד את האלבום המיתולוגי "כשושנה", שהחזיר לקדמת הבמה את ניגוניו של ר' שלמה קרליבך זצ"ל. מאז, חיפשו השניים את ההזדמנות המתאימה לשוב ולשתף פעולה.

"אני מודה לרב שלמה שהתחבר והוסיף עומק כה רב לביצוע", אומר רזאל בהתרגשות. "החיבור בינינו הוא טבעי ומחזיר אותי לשנים של יצירה משותפת".