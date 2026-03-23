רגע לפני פסח: אייל גולן פותח את פרויקט הענק של השנה

מתנה מוזיקלית לחג למעריצים: אייל גולן משיק את יריית הפתיחה של 'אלבום 30' עם נבחרת יוצרים מהשורה הראשונה וביצוע מחודש לאחד מלהיטיו הראשונים. כל הפרטים

כמיטב המסורת של למעלה משני עשורים, ורגע לפני שעם ישראל מתיישב לשולחן הסדר, אייל גולן משחרר הבוקר (שני) את חלק א' מתוך פרויקט הענק שלו: "אלבום 30". מדובר ביוזמה מוזיקלית חסרת תקדים שתכלול בסופו של דבר 30 שירים חדשים שייצאו בשלושה חלקים נפרדים.

הבחירה האמנותית של גולן באלבום הנוכחי חוזרת לימי התום של תחילת הדרך. עטיפת האלבום היא שחזור מדויק ומרגש לעטיפת האלבום האייקוני "חייל של אהבה", אלבום המופת שעיצב את פסקול המדינה בסוף שנות ה-90. הסגירה של המעגל הוויזואלי מבקשת לחבר בין העבר המפואר להווה המצליח.

האלבום החדש כולל פסיפס מוזיקלי רחב עליו חתומים מיטב הכותבים והמפיקים בישראל, אך גולת הכותרת היא הביצוע המחודש ללהיט "זרה". השיר, שהיה מאבני הדרך בקריירה המוקדמת של גולן, זכה לעיבוד עדכני של גיא דאן, המעניק לו פרשנות רעננה תוך שמירה על ה-DNA המקורי שכבש את הלבבות.

"אלבום 30" מסתמן כאחד המהלכים המשמעותיים ביותר במוזיקה הישראלית השנה. הוא מצליח לייצר גשר של נוסטלגיה עבור הקהל המלווה את גולן כבר שלושה עשורים, לצד סאונד חדשני שמתאים לרוח התקופה.