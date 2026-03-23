רה"מ בריטניה: מתקפה על הקהילה היהודית היא מתקפה על כולנו

ראש ממשלת בריטניה, גינה את אירוע ההצתה שהתרחש הבוקר בלב השכונה היהודית בלונדון. לדבריו הוא היה בקשר עם המנהיגי הקהילה וכי יפעל כנגד הרעל שנקרא אנטישמיות

ראש ממשלת בריטניה, קיר סטרמר, יוצא בגינוי אירוע הצתת האמבולנסים שהתרחש לפנות בוקר בלונדון. לדבריו: "מדובר האירוע אנטישמי שאין לו מקום בחברה שלנו. המחשבות שלנו עם חברי הקהילה אשר חוששת בעקבות המצב. יצרתי קשר עם הנהגת הקהילה ואמשיך להיות עימם בקשר. נלחם ברעל שהוא האנטישמיות. זה מאוד חשוב שנעמוד יחד ברגעים כאלו".

כזכור לפנות בוקר הגיעו דיווחים על שריפה ופיצוצים שנשמעו בלב השכונה היהודית, גולדרס גרין. אל המקום הוזעקו כוחות משטרה והכיבוי, שגילו כי מדובר בהצתה של 4 אמבולנסים של ארגון הצלה. מפקחת המשטרה הודיעה כי נפתחה חקירה בנושא וכי הם פועלים לאיתור 3 חשודים. טרם התבצעו מעצרים.

"הפיגוע האנטישמי בגולדרס גרין הוא מחריד. הייתי בקשר עם מנהיגי הקהילה היהודית הבוקר ואמשיך לעשות זאת לאורך כל היום. התקפה על הקהילה היהודית שלנו היא התקפה על כולנו. נילחם ברעל שהוא האנטישמיות".