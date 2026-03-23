4 אמבולנסים של ארגון הצלה הוצתו בלב שכונה יהודית בלונדון

אירועי השנאה כנגד הקהילות היהודיות נמשכים והלילה, הוצתו 4 אמבולנסים של ארגון הצלה בשכונת גולדרס גרין בלונדון. על פי המשטרה נפתחה חקירה והחלו חיפושים אחר 3 חשודים במעשה

גל האנטישמיות באירופה: הלילה (שני) ארבעה אמבולנסים של ארגון "הצלה" הוצתו בשכונת גולדרס גרין שבלונדון, מעוז הקהילה היהודית בעיר. האירוע, שהחל בשעות המוקדמות של הבוקר, הסתיים בנזק כבד לרכוש ובפינוי דיירים, אך ללא נפגעים בנפש.

הפיצוצים הרעידו את השכונה

כוחות הכיבוי והמשטרה שהוזעקו למקום מצאו ארבעה רכבי הצלה כשהם עולים באש. במהלך פעולות הכיבוי נשמעו קולות נפץ עזים שהרעידו את הרחובות הסמוכים; מבדיקת המשטרה עולה כי מקור הפיצוצים הוא ככל הנראה במיכלי גז שהיו בתוך האמבולנסים והתלקחו מהחום הכבד.

בשל החשש מהתפשטות האש ומפיצוצים נוספים, פינו כוחות הביטחון את דיירי הבתים הסמוכים עד להשגת שליטה מלאה על הלהבות.

המצוד אחר החשודים

מפקחת המשטרה, שרה ג'קסון, אישרה כי נפתחה חקירה תחת ההגדרה של פשע שנאה ואנטישמיות. "אנו נמצאים בעיצומו של הליך איסוף ראיות וסריקת מצלמות אבטחה באזור", מסרה ג'קסון. לדבריה, המשטרה עורכת חיפושים אחר שלושה חשודים, אך נכון לעכשיו טרם בוצעו מעצרים. המשטרה פנתה לציבור בקריאה למסור כל מידע רלוונטי, גם בעילום שם.

ההצתה בלונדון היא רק אחת משרשרת של אירועים קשים נגד מטרות יהודיות ביבשת בתקופה האחרונה: בבלגיה: פיצוץ סמוך לבית כנסת, בבריטניה: מעצרם של שני סוכנים איראנים שעסקו בריגול אחר מוסדות יהודיים בלונדון ובהולנד: הצתה מכוונת של בית כנסת ופיצוץ בבית ספר יהודי.



