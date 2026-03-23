האופוזיציה נערכת להפסד בבחירות: "אנחנו במצב קשה מאוד"

חבר הכנסת מאיר כהן ממפלגת 'יש עתיד' מודה כי המצב של מ פלגתו קשה מאוד, ותוקף את יאיר גולן: "חבל שתוקפים אותנו במקום לשתף פעולה"

בזמן שסקרים אחרונים מצביעים על היחלשות משמעותית של מפלגת "יש עתיד", חבר הכנסת מאיר כהן, מבכירי המפלגה ומי שנחשב לאחד האנשים הקרובים ביותר ליאיר לפיד, יוצא באמירות חריגות ומודה כי המפלגה נמצאת באחת מנקודות השפל הגדולות שלה.

"אנחנו נמצאים במשבר", הודה כהן בראיון לרדיו 103FM, "אני מסתכל על הסקרים ואני יודע שאנחנו נמצאים ברגע קשה מאוד. אנחנו מנסים להבהיר שאנחנו לא מפלגת אווירה. תפקידי הוא להרגיע".

"לוקחים את המחנה שמאלה"

כהן לא חסך בביקורת גם כלפי מי שמסומן כמתחרה הגדול של לפיד על הנהגת הגוש, יאיר גולן. "אני לא אחראי למה שיאיר גולן אומר", הבהיר כהן בנחרצות. "אני שומע אמירות שמקצינות את כל המחנה ולוקחות אותו שמאלה. מפלגת יש עתיד היא מפלגת מרכז, והיום עם ישראל הוא עם שנמצא במרכז ולא נמצא בקיצוניות".

בסיום דבריו שלח כהן מסר של אזהרה לחבריו למחנה, כשהוא רומז על האפשרות של התרסקות פוליטית בבחירות הבאות: "אם לא נדע לדבר בשפה אחת ולהבין את גודל השעה – כנראה שהדברים הרעים יתממשו".