סקר מנדטים: נתניהו בפער בלתי ניתן לסגירה; לפיד בשפל היסטורי

בעוד המלחמה והחיסולים בצמרת האיראנית נמשכים, נראה כי הציבור הישראלי מעניק רוח גבית משמעותית למפלגת השלטון, בעוד מפלגות שהיו עד לא מזמן עמודי תווך – פשוט נעלמות מהמפה, כך עולה מסקר מנדטים חדש שנערך עבור ערוץ i24NEWS על ידי מכון 'דיירקט פולס'.

הליכוד בשיא, בנט הרחק מאחור

לפי נתוני הסקר, מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו נוסקת לנתון חסר תקדים של 34 מנדטים. במקום השני, הרחק מאחו ניצבת מפלגת "בנט 2026" עם 13 מנדטים, נתון זהה לזה שמקבלת מפלגת "ישר".

בגזרת המפלגות החרדיות, ש"ס שומרת על כוחה עם 10 מנדטים, בעוד יהדות התורה מקבלת 8 מנדטים. מפלגת הדמוקרטים מצליחה להתייצב על 9 מנדטים.

הציונות הדתית על הגבול, יש עתיד מתרסקת

הדרמה הגדולה באמת נרשמת בקרב המפלגות המגזריות והוותיקות. מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מקבלת 7 מנדטים, נתון זהה לזה של ישראל ביתנו ושל רע"מ. עם זאת, מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ' ניצבת על קו הזינוק עם 4 מנדטים בלבד.

ההפתעה המרעישה ביותר מגיעה מכיוונו של ראש האופוזיציה יאיר לפיד: מפלגת יש עתיד מתרסקת לשפל של 4 מנדטים בלבד, נתון זהה לרשימת חד"ש-תע"ל.